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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008963882
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
20-ЗК/2020 На поставку стоматологических наконечников для нужд ГАУЗ НО «ОСП».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.03.2020 13:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23
Почтовый адрес
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23
Контактный телефон
+7 831 422-84-12
Факс
+7 831 433-56-90
Адрес электронной почты
zakupki@oblstomat.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышева Дарья Александровна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород ул. Володарского, 56
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На поставку стоматологических наконечников для нужд ГАУЗ НО «ОСП»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На поставку стоматологических наконечников для нужд ГАУЗ НО «ОСП»
Начальная цена
4 481 975,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1398
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется по адресам структурных подразделений ГАУЗ НО «ОСП» указанным в Приложении №3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУЗ НО ОСП
Все закупки и тендеры ГАУЗ НО ОСП
Адрес местонахождения
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23
32.50.11.000
32.50
Документация лота
Кол-во: 1423.00000
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