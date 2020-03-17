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    Главная / Торги / Разработка рабочей документации на ремонт систем вентиляции пролетов 7-9 в цехе 6 (корпус 9)

    Разработка рабочей документации на ремонт систем вентиляции пролетов 7-9 в цехе 6 (корпус 9)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 06:0017.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963021Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации на ремонт систем вентиляции пролетов 7-9 в цехе 6 (корпус 9)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008963021

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    111/64-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Разработка рабочей документации на ремонт систем вентиляции пролетов 7-9 в цехе 6 (корпус 9)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.03.2020 11:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32008963021-ИП.pdf

    Извещение

    Расчет НМЦ

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка рабочей документации на ремонт систем вентиляции пролетов 7-9 в цехе 6 (корпус 9)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 06:00 GMT +317.03.2020 06:0017.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963021Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации на ремонт систем вентиляции пролетов 7-9 в цехе 6 (корпус 9)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 06:0017.03.2020 06:0017.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008963021Дата и время вскрытия заявок Разработка рабочей документации на ремонт систем вентиляции пролетов 7-9 в цехе 6 (корпус 9)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963021Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации на ремонт систем вентиляции пролетов 7-9 в цехе 6 (корпус 9)620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка рабочей документации на ремонт систем вентиляции пролетов 7-9 в цехе 6 (корпус 9)

    Начальная цена

    1 382 282,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за фактически выполненные Подрядчиком Работы производится единоразово в размере 100% в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Заказчиком Работ. Оплата производится при наличии подписанного обеими Сторонами Акта приемки выполненных Работ/Универсального передаточного документа (УПД), предоставленного Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст. 169 НК РФ и счета на оплату. В случае, если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по Договору (отдельному этапу Договора) составляет не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке выполненных Работ (отдельного этапа Работ) по Договору. В случае применения указанного пункта, иной срок оплаты, установленный Договором, не применяется.; 06.04.2020-26.06.2020; Работы выполняются поэтапно: Этап 1 Предпроектное обследование объекта, сбор исходных данных: Начало Работ: не позднее 06.04.2020г. Окончание Работ: в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня начала Работ, но не позднее 10.04.2020г., с правом досрочного окончания Работ. Этап 2 Предоставление на согласование Заказчику основных технических решений: Окончание Работ: не позднее 27.04.2020г., с правом досрочного окончания Работ. Этап 3 Предоставление на согласование Заказчику разработанной рабочей документации: Окончание Работ: не позднее 17.06.2020г., с правом досрочного окончания Работ. Этап 4 Предоставление BIM-модели: Окончание работ: не позднее 22.06.2020г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    71.12.17.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603404/name/5e709a51679357.26009927

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка рабочей документации на ремонт систем вентиляции пролетов 7-9 в цехе 6 (корпус 9)"

    Кол-во: 1

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