"Разработка рабочей документации на ремонт систем вентиляции пролетов 7-9 в цехе 6 (корпус 9)"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком Работы производится единоразово в размере 100% в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Заказчиком Работ. Оплата производится при наличии подписанного обеими Сторонами Акта приемки выполненных Работ/Универсального передаточного документа (УПД), предоставленного Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст. 169 НК РФ и счета на оплату. В случае, если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по Договору (отдельному этапу Договора) составляет не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке выполненных Работ (отдельного этапа Работ) по Договору. В случае применения указанного пункта, иной срок оплаты, установленный Договором, не применяется.; 06.04.2020-26.06.2020; Работы выполняются поэтапно: Этап 1 Предпроектное обследование объекта, сбор исходных данных: Начало Работ: не позднее 06.04.2020г. Окончание Работ: в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня начала Работ, но не позднее 10.04.2020г., с правом досрочного окончания Работ. Этап 2 Предоставление на согласование Заказчику основных технических решений: Окончание Работ: не позднее 27.04.2020г., с правом досрочного окончания Работ. Этап 3 Предоставление на согласование Заказчику разработанной рабочей документации: Окончание Работ: не позднее 17.06.2020г., с правом досрочного окончания Работ. Этап 4 Предоставление BIM-модели: Окончание работ: не позднее 22.06.2020г.