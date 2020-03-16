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    Главная / Торги / Проведение инструментальных измерений для нужд АО «ММЗ»

    Проведение инструментальных измерений для нужд АО «ММЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962942Дата и время окончания срока приема заявок Проведение инструментальных измерений МиассПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008962942

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение инструментальных измерений для нужд АО «ММЗ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 11:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    итог.rar

    документа

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1,

    Почтовый адрес

    456320, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе 1.

    Контактный телефон

    +7 3513 29-81-74

    Факс

    +7 3513 29-82-22

    Адрес электронной почты

    mtsmmz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скачкова Юлия Даниловна

    Место рассмотрения предложений

    Миасс

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение инструментальных измерений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962942Подведение итогов не позднее Проведение инструментальных измерений Миасс

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение инструментальных измерений

    Начальная цена

    69 322,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1,

    456320, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе 1.

    Классификатор ОКПД2

    71.20.11.190

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/601378/name/5e6f20b2a802b6.58258686

    16.03.2020

    документация

    06.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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