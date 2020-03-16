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Номер извещения
32008962942
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение инструментальных измерений для нужд АО «ММЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.03.2020 11:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1,
Почтовый адрес
456320, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе 1.
Контактный телефон
+7 3513 29-81-74
Факс
+7 3513 29-82-22
Адрес электронной почты
mtsmmz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скачкова Юлия Даниловна
Место рассмотрения предложений
Миасс
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение инструментальных измерений
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение инструментальных измерений
Начальная цена
69 322,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1,
456320, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе 1.
71.20.11.190
71.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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