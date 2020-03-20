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Номер извещения
ГП015008
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка и передача в собственность оборудования информационных технологий для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 11:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
Почтовый адрес
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
Контактный телефон
+7 812 605-08-60
Факс
--
Адрес электронной почты
Nadezhda.Kalmykova@Vysotskspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калмыкова Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
Выборгский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и передача в собственность оборудования информационных технологий для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 15:00 GMT +320.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015008Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и передача в собственность оборудования информационных технологий для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 15:0020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015008Дата и время вскрытия заявок Поставка и передача в собственность оборудования информационных технологий для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
20.04.2020 12:0020.04.2020 12:0020.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015008Подведение итогов не позднее Поставка и передача в собственность оборудования информационных технологий для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и передача в собственность оборудования информационных технологий для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указано в извещении
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
указано в извещенииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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