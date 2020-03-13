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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 48.
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 48
Номер извещения
ГП015007
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Нежилое здание, общей площадью 683,7 кв. м, кадастровый номер 23:47:0301016:169, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 11.10.2013 сделана запись регистрации № 23-23-21/2013/2013-211, (местонахождение) Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 48. Земельный участок, на котором расположено указанное здание, общей площадью 631+/-7 кв.м., кадастровый номер 23:47:0301016:11, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: административное здание, с адресными ориентирами: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 48.
Начальная цена
21789780.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 11:02 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.03.2020 18:00
Дата и время проведения
17.03.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации о проведении аукциона
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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