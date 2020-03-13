аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 48.

Предмет договора

Нежилое здание, общей площадью 683,7 кв. м, кадастровый номер 23:47:0301016:169, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 11.10.2013 сделана запись регистрации № 23-23-21/2013/2013-211, (местонахождение) Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 48. Земельный участок, на котором расположено указанное здание, общей площадью 631+/-7 кв.м., кадастровый номер 23:47:0301016:11, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: административное здание, с адресными ориентирами: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 48.