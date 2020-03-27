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    Главная / Торги / Тендер 30-Т-2020_ Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение" Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"

    Тендер 30-Т-2020_ Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение" Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015006Дата и время окончания срока приема заявок Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП015006

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    30-Т-2020

    Наименование закупки

    Тендер 30-Т-2020_ Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение" Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 11:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документы по тендеру

    Письмо о продлении срока ТП_30

    Письмо о продлении срока ТП

    Выписка_ГПБ_30.rtf

    Выписка_ГПБ_30.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Nataliya.Shpak@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шпак Наталья Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.04.2020 21:00 GMT +306.04.2020 21:0006.04.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015006Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение" Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    06.04.2020 21:0006.04.2020 21:0006.04.2020 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015006Дата и время вскрытия заявок Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение" Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    16.04.2020 16:0016.04.2020 16:0016.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015006Подведение итогов не позднее Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение" Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 16:0016.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015006Подведение итогов не позднее Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение" Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/635296/name/5ea65fe7568728.17672121

    27.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение""

    Кол-во:

    Лот 2

    Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2020 12:00 GMT +327.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015006Дата и время окончания срока приема заявок Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2020 12:0027.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015006Дата и время вскрытия заявок Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    16.04.2020 16:0016.04.2020 16:0016.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015006Подведение итогов не позднее Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 16:0016.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015006Подведение итогов не позднее Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/635297/name/5ea660750b78b4.72399786

    27.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение""

    Кол-во:

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    003-ЗЦ-2022_УСС: Изготовление, поставка, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ базовой станции для объекта «Базовая станция. Сети связи», расположенного на стройке «Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5 2-3 Самбургского лицензионного участка»
    003-ЗЦ-2022_УСС: Изготовление, поставка, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ...
    585664
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    1
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