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Номер извещения
ГП015006
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер 30-Т-2020_ Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение" Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 11:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Nataliya.Shpak@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шпак Наталья Константиновна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.04.2020 21:00 GMT +306.04.2020 21:0006.04.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015006Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение" Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
06.04.2020 21:0006.04.2020 21:0006.04.2020 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015006Дата и время вскрытия заявок Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение" Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
16.04.2020 16:0016.04.2020 16:0016.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015006Подведение итогов не позднее Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение" Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.04.202016.04.2020 16:0016.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015006Подведение итогов не позднее Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение" Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06
Документация лота
Кол-во:
Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2020 12:00 GMT +327.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015006Дата и время окончания срока приема заявок Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2020 12:0027.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015006Дата и время вскрытия заявок Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
16.04.2020 16:0016.04.2020 16:0016.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015006Подведение итогов не позднее Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.04.202016.04.2020 16:0016.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015006Подведение итогов не позднее Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06
Документация лота
Кол-во:
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