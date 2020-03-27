Тендер 30-Т-2020_ Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение" Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП015006 Уникальный номер закупки Номер закупки 30-Т-2020 Наименование закупки Тендер 30-Т-2020_ Лот №1: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U31. Расширение"; "Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U15. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение" Лот №2: Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение"; "Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U50", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 3-я очередь строительства. Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U50. Расширение". "Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных №U51. Расширение", расположенных на стройке "Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5²-³ Самбургского лицензионного участка. Расширение" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Арктическая газовая компания

Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ Юридический адрес 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6 Почтовый адрес 629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9 Контактный телефон +7 34949 3-50-00 Факс +7 34949 3-50-10 Адрес электронной почты Nataliya.Shpak@jsc-arcticgas.ru Ф.И.О. контактного лица Шпак Наталья Константиновна Место рассмотрения предложений Новый Уренгой Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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