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Номер извещения
ГП015009
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузоподъёмной техники SANY, по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности в гарантийный и постгарантийный период на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.03.2020 11:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1262
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
VolikAA@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волик Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузоподъёмной техники SANY, по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности в гарантийный и постгарантийный период на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 12:00 GMT +319.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015009Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузоподъёмной техники SANY, по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности в гарантийный и постгарантийный период на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода.Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 18:0030.04.2020 18:0030.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015009Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузоподъёмной техники SANY, по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности в гарантийный и постгарантийный период на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.202030.04.2020 18:0030.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015009Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузоподъёмной техники SANY, по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности в гарантийный и постгарантийный период на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузоподъёмной техники SANY, по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности в гарантийный и постгарантийный период на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Амурская обл., г. Свободный (50 км на Северо-Запад), Территория АГПЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
33.12.15.000
33.12
Документация лота
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