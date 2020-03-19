Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузоподъёмной техники SANY, по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности в гарантийный и постгарантийный период на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП015009 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузоподъёмной техники SANY, по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности в гарантийный и постгарантийный период на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ

Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ Юридический адрес 121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10 Почтовый адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97 Контактный телефон +7 495 649-30-67 доб. 1262 Факс +7 495 649-30-67 Адрес электронной почты VolikAA@promstroi-group.ru Ф.И.О. контактного лица Волик Алексей Александрович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru