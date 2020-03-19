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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузоподъёмной техники SANY, по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности в гарантийный и постгарантийный период на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода.

    Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузоподъёмной техники SANY, по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности в гарантийный и постгарантийный период на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015009Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузоподъёмной техники SANY, по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности в гарантийный и постгарантийный период на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП015009

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузоподъёмной техники SANY, по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности в гарантийный и постгарантийный период на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.03.2020 11:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Форма КП

    Информационная карта запроса предложений

    Карта предприятия

    ГП015009_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1262

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    VolikAA@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волик Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузоподъёмной техники SANY, по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности в гарантийный и постгарантийный период на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 12:00 GMT +319.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015009Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузоподъёмной техники SANY, по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности в гарантийный и постгарантийный период на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода.Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 18:0030.04.2020 18:0030.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015009Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузоподъёмной техники SANY, по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности в гарантийный и постгарантийный период на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 18:0030.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015009Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузоподъёмной техники SANY, по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности в гарантийный и постгарантийный период на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту грузоподъёмной техники SANY, по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности в гарантийный и постгарантийный период на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Амурская обл., г. Свободный (50 км на Северо-Запад), Территория АГПЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту оказания услуг в течение 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    33.12.15.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/779399/name/5fb3df055c6ba5.64880810

    17.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъёмной техники SANY (шасси)"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъёмной техники SANY (крановая установка)"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту, наладке, выдаче Протокола проверки, считки с регистратора параметров приборов безопасности грузоподъёмной техники SANY."

    Кол-во:

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