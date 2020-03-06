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Наименование процедуры
Оборудование металлообрабатывающее
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП015041
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
728 Резак для металла Accushead Pro2 001-12
Начальная цена
19200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 13:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 10:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Оборудование металлообрабатывающее
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП015041
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
4201 Станок алмазно-заточной
Начальная цена
10800.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 13:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 10:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Оборудование металлообрабатывающее
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит.
Номер извещения
ГП015041
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
1000370001 настольный сверлильный станок 2Н10611
Начальная цена
6000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 13:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 10:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Оборудование металлообрабатывающее
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП015041
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
1001873001 резьбонарезной вертикальный станок ВС11М
Начальная цена
1200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 13:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 10:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Оборудование металлообрабатывающее
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП015041
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
397 станок настольный сверлильный вертикальный 1М112
Начальная цена
8400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 13:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 10:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Оборудование металлообрабатывающее
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП015041
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
1055 станок полировальный
Начальная цена
8400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 13:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 10:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Оборудование металлообрабатывающее
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП015041
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
1755 станок плоскошлифовальный 3Г71М
Начальная цена
68400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 13:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 10:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Оборудование металлообрабатывающее
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП015041
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
3064 станок точильношлифовальный 3Б634
Начальная цена
9600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 13:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 10:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Оборудование металлообрабатывающее
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП015041
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
1571 Станок координатно-шлифовальный 36В
Начальная цена
139200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 13:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 10:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Оборудование металлообрабатывающее
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП015041
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
40511 Станок круглошлифовальный АIIУ350Ф
Начальная цена
135600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 13:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 10:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Оборудование металлообрабатывающее
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП015041
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
40578 Станок круглошлифовальный ЗУ10МАФ10
Начальная цена
135600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 13:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 10:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Оборудование металлообрабатывающее
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП015041
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
1730 Универсально-заточной станок 3Б642
Начальная цена
18000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 13:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 10:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Оборудование металлообрабатывающее
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП015041
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
1985 Заточной станок 3Б632В
Начальная цена
2400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 13:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 10:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Оборудование металлообрабатывающее
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП015041
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
4388 Станок заточной МФ64А
Начальная цена
1200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 13:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 10:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Оборудование металлообрабатывающее
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП015041
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
Станок алмазно-заточной 1189
Начальная цена
10800.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 13:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 10:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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