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    Главная / Торги / Оборудование металлообрабатывающее

    Оборудование металлообрабатывающее

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015041Дата и время окончания срока приема заявок 728 Резак для металла Accushead Pro2 001-12Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Оборудование металлообрабатывающее

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП015041

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    728 Резак для металла Accushead Pro2 001-12

    Начальная цена

    19200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-03-2020 13:03 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 10:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    Описание по форме паспорта

    ГП015041_second_parts_protocol.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Оборудование металлообрабатывающее

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП015041

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    4201 Станок алмазно-заточной

    Начальная цена

    10800.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-03-2020 13:03 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 10:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    Описание по форме паспорта

    ГП015041_second_parts_protocol.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Оборудование металлообрабатывающее

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит.

    Номер извещения

    ГП015041

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    1000370001 настольный сверлильный станок 2Н10611

    Начальная цена

    6000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-03-2020 13:03 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 10:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    Описание по форме паспорта

    ГП015041_second_parts_protocol.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Оборудование металлообрабатывающее

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП015041

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    1001873001 резьбонарезной вертикальный станок ВС11М

    Начальная цена

    1200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-03-2020 13:03 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 10:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    Описание по форме паспорта

    ГП015041_second_parts_protocol.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Оборудование металлообрабатывающее

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП015041

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    397 станок настольный сверлильный вертикальный 1М112

    Начальная цена

    8400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-03-2020 13:03 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 10:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    Описание по форме паспорта

    ГП015041_second_parts_protocol.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Оборудование металлообрабатывающее

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП015041

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    1055 станок полировальный

    Начальная цена

    8400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-03-2020 13:03 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 10:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    Описание по форме паспорта

    ГП015041_second_parts_protocol.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Оборудование металлообрабатывающее

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП015041

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    1755 станок плоскошлифовальный 3Г71М

    Начальная цена

    68400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-03-2020 13:03 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 10:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    Описание по форме паспорта

    ГП015041_second_parts_protocol.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Оборудование металлообрабатывающее

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП015041

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    3064 станок точильношлифовальный 3Б634

    Начальная цена

    9600.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-03-2020 13:03 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 10:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    Описание по форме паспорта

    ГП015041_second_parts_protocol.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Оборудование металлообрабатывающее

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП015041

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    1571 Станок координатно-шлифовальный 36В

    Начальная цена

    139200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-03-2020 13:03 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 10:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    Описание по форме паспорта

    ГП015041_second_parts_protocol.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Оборудование металлообрабатывающее

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП015041

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    40511 Станок круглошлифовальный АIIУ350Ф

    Начальная цена

    135600.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-03-2020 13:03 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 10:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    Описание по форме паспорта

    ГП015041_second_parts_protocol.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Оборудование металлообрабатывающее

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП015041

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    40578 Станок круглошлифовальный ЗУ10МАФ10

    Начальная цена

    135600.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-03-2020 13:03 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 10:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    Описание по форме паспорта

    ГП015041_second_parts_protocol.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Оборудование металлообрабатывающее

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП015041

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    1730 Универсально-заточной станок 3Б642

    Начальная цена

    18000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-03-2020 13:03 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 10:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    Описание по форме паспорта

    ГП015041_second_parts_protocol.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Оборудование металлообрабатывающее

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП015041

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    1985 Заточной станок 3Б632В

    Начальная цена

    2400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-03-2020 13:03 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 10:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    Описание по форме паспорта

    ГП015041_second_parts_protocol.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Оборудование металлообрабатывающее

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП015041

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    4388 Станок заточной МФ64А

    Начальная цена

    1200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-03-2020 13:03 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 10:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    Описание по форме паспорта

    ГП015041_second_parts_protocol.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Оборудование металлообрабатывающее

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х

    Номер извещения

    ГП015041

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    Станок алмазно-заточной 1189

    Начальная цена

    10800.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-03-2020 13:03 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.2020 11:00

    Дата и время проведения

    12.03.2020 10:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Отчет об оценке

    Справка о балансовой стоимости

    Описание по форме паспорта

    ГП015041_second_parts_protocol.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-1.rtf

    ГП015041_second_parts_protocol-2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    oozd@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-99-03

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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