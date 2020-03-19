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    Главная / Торги / Выполнение работ по строительству наружных газопроводов (Ухта 6 об)

    Выполнение работ по строительству наружных газопроводов (Ухта 6 об)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962927Дата и время окончания срока приема заявок СМР 1314. Строительство наружного газопровода (Ухта 6 объектов) Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008962927

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    17/2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по строительству наружных газопроводов (Ухта 6 об)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 11:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма Коммерческого предложения

    Извещение

    Документация

    Проект договора

    Приложения к Документации

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    СМР 1314. Строительство наружного газопровода (Ухта 6 объектов)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 12:00 GMT +319.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962927Дата и время окончания срока приема заявок СМР 1314. Строительство наружного газопровода (Ухта 6 объектов) Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 12:0019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008962927Дата и время вскрытия заявок СМР 1314. Строительство наружного газопровода (Ухта 6 объектов) Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 15:0023.03.2020 15:0023.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962927Подведение итогов не позднее СМР 1314. Строительство наружного газопровода (Ухта 6 объектов) Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 15:0023.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962927Подведение итогов не позднее СМР 1314. Строительство наружного газопровода (Ухта 6 объектов) Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СМР 1314. Строительство наружного газопровода (Ухта 6 объектов)

    Начальная цена

    5 923 578,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    43.22.20.000

    Работы по монтажу газовых систем

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 6.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Регион:
    Удмуртская республика
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