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Номер извещения
32008962927
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству наружных газопроводов (Ухта 6 об)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 11:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,
Почтовый адрес
167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.
Контактный телефон
+7 8212 24-59-36
Факс
+7 8212 20-13-20
Адрес электронной почты
griganavichuspg@komigaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григанавичус Павел Гедиминович
Место рассмотрения предложений
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.
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СМР 1314. Строительство наружного газопровода (Ухта 6 объектов)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 12:00 GMT +319.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962927Дата и время окончания срока приема заявок СМР 1314. Строительство наружного газопровода (Ухта 6 объектов) Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 12:0019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008962927Дата и время вскрытия заявок СМР 1314. Строительство наружного газопровода (Ухта 6 объектов) Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.
Подведение итогов не позднее
23.03.2020 15:0023.03.2020 15:0023.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962927Подведение итогов не позднее СМР 1314. Строительство наружного газопровода (Ухта 6 объектов) Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СМР 1314. Строительство наружного газопровода (Ухта 6 объектов)
Начальная цена
5 923 578,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
Адрес местонахождения
167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,
167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.
43.22.20.000
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6.00000
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