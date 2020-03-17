www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003999
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка алюминия в гранулах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.03.2020 10:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-82-65
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Aleksey.Gavrilov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилов Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Алюминий для раскисления марки АВ91 (АВ87) в виде гранул, слитков (форма слитков по согласованию, с габаритами не превышающими: 50 мм по максимальному размеру ГОСТ 295-98
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 17:00 GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003999Дата и время окончания срока приема заявок Алюминий для раскисления марки АВ91 (АВ87) в виде гранул, слитков (форма слитков по согласованию, с габаритами не превышающими: 50 мм по максимальному размеру ГОСТ 295-98Колпино
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 17:0017.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003999Дата и время вскрытия заявок Алюминий для раскисления марки АВ91 (АВ87) в виде гранул, слитков (форма слитков по согласованию, с габаритами не превышающими: 50 мм по максимальному размеру ГОСТ 295-98Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.05.202029.05.2020 23:0029.05.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003999Подведение итогов не позднее Алюминий для раскисления марки АВ91 (АВ87) в виде гранул, слитков (форма слитков по согласованию, с габаритами не превышающими: 50 мм по максимальному размеру ГОСТ 295-98Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Алюминий для раскисления марки АВ91 (АВ87) в виде гранул, слитков (форма слитков по согласованию, с габаритами не превышающими: 50 мм по максимальному размеру ГОСТ 295-98
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
автотранспортом по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., литер ИК, ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
27.42.11.132
24.42.21.000
27.42.5
Документация лота
Кол-во: 20
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.