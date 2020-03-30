Чистящие и моющие средства

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Чистящие и моющие средства

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Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки продукции

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Не разрешается Получить электронную подпись

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

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Требования к документации

АО ПОРТ ВАНИНО Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "БЕЛИЗНА гель-концентрат SANFOR, 1 л, 3 в 1 многофункциональный для санузлов и душевых или аналог" Кол-во: 370

"Позиция 2" "Чистящее средство Пемолюкс 480 г, или аналог" Кол-во: 170

"Позиция 3" "Сода кальцинированная 400 г, порошкообразная для стирки спецодежды" Кол-во: 120

"Позиция 4" "Средство для удаления нагара, жира, 500 мл., "То самое средство" или аналог" Кол-во: 25

"Позиция 5" "Средство для чистки труб "Тирет профессионал" 1 л или аналог" Кол-во: 20

"Позиция 6" "Губка д/посуды в вакуумной упаковке, тефлончик (3 шт в уп) или аналог" Кол-во: 30

"Позиция 7" "Губка д/посуды МАКСИ поролоновая (95х65х45 см) или аналог" Кол-во: 70

"Позиция 8" "Губка для посуды металлическая, мягкая" Кол-во: 40

"Позиция 9" "Моющее средство АОС Бальзам 1 л или аналог" Кол-во: 140

"Позиция 10" "Моющее средство АОС Бальзам 0,5 л или аналог" Кол-во: 100

"Позиция 11" "Моющее средство д/стекол и зеркал Капля VOX (с курком) 500 мл или аналог" Кол-во: 50

"Позиция 12" "Мешки для мусора ЛЕКСИ 30 л" Кол-во: 70

"Позиция 13" "Мешки для мусора ЛЕКСИ 60 л" Кол-во: 330

"Позиция 14" "Мешки для мусора ЛЕКСИ 160 л" Кол-во: 20

"Позиция 15" "Порошок стиральный "Обычный" 2,4 кг для мытья полов и уборки служебных помещений или аналог" Кол-во: 300

"Позиция 16" "Порошок стиральный "Миф Автомат" М-zim 5 морозная свежесть 9 кг для стирки сильнозагрязненной, промасленной спецодежды или аналог" Кол-во: 50

"Позиция 17" "Порошок стиральный "Миф Автомат" М-zim 5 морозная свежесть 2 кг для стирки белого и цветного белья или аналог" Кол-во: 180

"Позиция 18" "Жидкое мыло для рук с дозатором (250-400 мл)" Кол-во: 30

"Позиция 19" "Мыло туалетное марка «ординарное», нейтральное или экстра в индивидуальной упаковке, 100 г." Кол-во: 250

"Позиция 20" "Мыло хозяйственное «ЭФФЕКТ» 78% 200 г. в индивидуальной упаковке или аналог" Кол-во: 700

"Позиция 21" "Холстопрошивное полотно, белое, 150смх50м, 210-240 г/м², 100% х/б" Кол-во: 1000