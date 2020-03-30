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    Главная / Торги / Поставка чистящих моющих средств, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино"(ГП 329746 )

    Поставка чистящих моющих средств, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино"(ГП 329746 )

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.03.2020 12:0030.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962835Дата и время окончания срока приема заявок Чистящие и моющие средства ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008962835

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП 329746

    Наименование закупки

    Поставка чистящих моющих средств, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино"(ГП 329746 )

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 11:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№ГП329746-3_от_13.04.2020.tif

    Техническое задание

    Договор поставки

    Спецификация

    Формы для заполнения

    Закупочная документация

    Продление_до_26.03.2020.docx

    Продление_до_27.03.2020.docx

    Продление_до_30.03.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-54

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab3@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ким Юлия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Чистящие и моющие средства

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.05.202011.05.2020 12:0011.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962835Подведение итогов не позднее Чистящие и моющие средства Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Чистящие и моющие средства

    Начальная цена

    318 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно п. 2 Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    20.41

    Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/623625/name/5e94239cd2e582.81997768

    14.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "БЕЛИЗНА гель-концентрат SANFOR, 1 л, 3 в 1 многофункциональный для санузлов и душевых или аналог"

    Кол-во: 370

    "Позиция 2"

    "Чистящее средство Пемолюкс 480 г, или аналог"

    Кол-во: 170

    "Позиция 3"

    "Сода кальцинированная 400 г, порошкообразная для стирки спецодежды"

    Кол-во: 120

    "Позиция 4"

    "Средство для удаления нагара, жира, 500 мл., "То самое средство" или аналог"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "Средство для чистки труб "Тирет профессионал" 1 л или аналог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Губка д/посуды в вакуумной упаковке, тефлончик (3 шт в уп) или аналог"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Губка д/посуды МАКСИ поролоновая (95х65х45 см) или аналог"

    Кол-во: 70

    "Позиция 8"

    "Губка для посуды металлическая, мягкая"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Моющее средство АОС Бальзам 1 л или аналог"

    Кол-во: 140

    "Позиция 10"

    "Моющее средство АОС Бальзам 0,5 л или аналог"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Моющее средство д/стекол и зеркал Капля VOX (с курком) 500 мл или аналог"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Мешки для мусора ЛЕКСИ 30 л"

    Кол-во: 70

    "Позиция 13"

    "Мешки для мусора ЛЕКСИ 60 л"

    Кол-во: 330

    "Позиция 14"

    "Мешки для мусора ЛЕКСИ 160 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Порошок стиральный "Обычный" 2,4 кг для мытья полов и уборки служебных помещений или аналог"

    Кол-во: 300

    "Позиция 16"

    "Порошок стиральный "Миф Автомат" М-zim 5 морозная свежесть 9 кг для стирки сильнозагрязненной, промасленной спецодежды или аналог"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Порошок стиральный "Миф Автомат" М-zim 5 морозная свежесть 2 кг для стирки белого и цветного белья или аналог"

    Кол-во: 180

    "Позиция 18"

    "Жидкое мыло для рук с дозатором (250-400 мл)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Мыло туалетное марка «ординарное», нейтральное или экстра в индивидуальной упаковке, 100 г."

    Кол-во: 250

    "Позиция 20"

    "Мыло хозяйственное «ЭФФЕКТ» 78% 200 г. в индивидуальной упаковке или аналог"

    Кол-во: 700

    "Позиция 21"

    "Холстопрошивное полотно, белое, 150смх50м, 210-240 г/м², 100% х/б"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 22"

    "Салфетки из микрофибры для уборки помещений"

    Кол-во: 150

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