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Номер извещения
ГП003998
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запасных частей для автокрана КамаАЗ-6520,КС55729-1В
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.03.2020 10:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-61
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Ekaterina.Bodoeva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бодоева Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка запасных частей для автокрана КамаАЗ-6520,КС55729-1В
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2020 11:00 GMT +301.09.2020 11:0001.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003998Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для автокрана КамаАЗ-6520,КС55729-1В Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 11:0030.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003998Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для автокрана КамаАЗ-6520,КС55729-1В Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей для автокрана КамаАЗ-6520,КС55729-1В
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1 9. Условия поставки: Ж/д транспортом (контейнер) до ст. Беркакит Д.-Вост. ЖД, код 911408, транспортно-экспедиционной компанией (багажом) с обязательным предварительным согласованием с Покупателем наименования ТЭК (транспортно-экспедиционная компания). Транспортные расходы включить в стоимость продукции.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
29.32.30.137
26.51.6
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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