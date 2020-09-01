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    Главная / Торги / Закупка запасных частей для автокрана КамаАЗ-6520,КС55729-1В

    Закупка запасных частей для автокрана КамаАЗ-6520,КС55729-1В

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2020 11:0001.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003998Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для автокрана КамаАЗ-6520,КС55729-1В НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003998

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ДКВ-19-ОЗЧиТД-502

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей для автокрана КамаАЗ-6520,КС55729-1В

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.03.2020 10:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект спецификации

    ТЗ2

    Техническое задание

    Система контроля

    Отгрузочные реквизиты АО ХК "Якутуголь" 2019 г.

    ТЗ1

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-61

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Bodoeva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бодоева Екатерина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей для автокрана КамаАЗ-6520,КС55729-1В

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2020 11:00 GMT +301.09.2020 11:0001.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003998Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для автокрана КамаАЗ-6520,КС55729-1В Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 11:0030.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003998Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для автокрана КамаАЗ-6520,КС55729-1В Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003998Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для автокрана КамаАЗ-6520,КС55729-1В Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для автокрана КамаАЗ-6520,КС55729-1В

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1 9. Условия поставки: Ж/д транспортом (контейнер) до ст. Беркакит Д.-Вост. ЖД, код 911408, транспортно-экспедиционной компанией (багажом) с обязательным предварительным согласованием с Покупателем наименования ТЭК (транспортно-экспедиционная компания). Транспортные расходы включить в стоимость продукции.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 60 дней с даты поставки. В случае, если сумма договора согласована сторонами в иностранной валюте, оплата поставляемой продукции будет производиться в рублях Российской Федерации по курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату [поставки продукции] [списания денежных средств/дату оплаты и т.д].
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.137

    Диски и барабаны тормозные

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    Закупочная документация на закупку запасных частей для автокрана КамаАЗ-6520КС55729-1В

    03.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск 184.1601130-10 ведомый (ступица 51 мм, усиленный вал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Датчик Е2А-М18КS08-WS-B1 индуктивный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Кабина КС 5571352100-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Фара 8724.3.10-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Кабина в сборе комплектация № 1 автокран КС-55729"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Диффузор (кольцо) вентилятора автокран КС-55729"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Вентилятор охлаждения автокран КС-55729"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Корпус воздушного фильтра автокран КС-55729"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Фара задняя левая автокран КС-55729"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Выключатель концевой кран КС-55729"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Фара освещения стрелы автокран КС-55729"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Рама в сборе автокран КС-55729"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Крышка отсека АКБ автокран КС-55729"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Накладка бампера автокран КС-55729"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Фара передняя (левая+правая) автокран КС-55729"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Фара противотуманная автокран КС-55729"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Крыло переднее правое (автокран КС- 55729, .)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Крыло заднее (автокран КС-55729, .)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Подножка правая автокран КС-55729"

    Кол-во: 1

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