Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Металл для ремонтных работ

    Металл для ремонтных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962710Дата и время окончания срока приема заявок Металл для ремонтных работ. МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008962710

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металл для ремонтных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.03.2020 10:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_162.docx

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 495 335-87-90

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    otd529@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведев Виктор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Металл для ремонтных работ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 11:00 GMT +317.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962710Дата и время окончания срока приема заявок Металл для ремонтных работ. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 11:0017.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008962710Дата и время вскрытия заявок Металл для ремонтных работ. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 23:5919.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962710Подведение итогов не позднее Металл для ремонтных работ. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металл для ремонтных работ.

    Начальная цена

    323 767,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.31.000

    Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606471/name/5e730e7c657986.45130934

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 5"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГСП-4
    Попозиционная № АП014057
    Поставка Лист 6мм для строительства объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2»
    Поставка Лист 6мм для строительства объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2»
    592639
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО АК ВНЗМ
    Запрос (ценовых) котировок № ГП113866
    закупка металлопроката
    закупка металлопроката
    437231
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2021 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить