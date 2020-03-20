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    Главная / Торги / Поставка рыбы и морепродуктов

    Поставка рыбы и морепродуктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962503Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рыбы и морепродуктовНижний Новгород, территория Кремль, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008962503

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2

    Наименование закупки

    Поставка рыбы и морепродуктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.03.2020 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__рассмотрения_и_оценки_заявок.doc

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГУБЕРНСКОЕ КАФЕ
    Все закупки и тендеры ГП НО ГУБЕРНСКОЕ КАФЕ

    Юридический адрес

    603082, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ТЕР КРЕМЛЬ, 1,

    Почтовый адрес

    603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус,1

    Контактный телефон

    +7 904 050-16-65

    Факс

    +7 831 439-03-44

    Адрес электронной почты

    gub_cafe@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гизун Екатерина Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород, территория Кремль, 1

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка рыбы и морепродуктов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 09:00 GMT +320.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962503Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рыбы и морепродуктовНижний Новгород, территория Кремль, 1

    Дата и время вскрытия заявок

    24.03.2020 09:0024.03.2020 09:0024.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008962503Дата и время вскрытия заявок Поставка рыбы и морепродуктовНижний Новгород, территория Кремль, 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 09:0024.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962503Подведение итогов не позднее Поставка рыбы и морепродуктовНижний Новгород, территория Кремль, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рыбы и морепродуктов

    Начальная цена

    150 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Перечень продуктов питания в соответствии с п.2.1 раздела II Количество продуктов питания не может быть определено.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603082, г. Нижний Новгород, территория Кремль, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    с момента заключения контракта до полного исполнения обязательств. Не равными партиями в объемах и в сроки, указанные в заявках Заказчика в соответствии с графиком поставки. Ежедневно с 06-00 час. до 17-00 час (иное допускается в исключительных случаях по заявкам Заказчика) Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки в течение 30 дней с момента подписания товарной накладной на основании счёта-фактуры (или счета). Аванс не предусмотрен.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО ГУБЕРНСКОЕ КАФЕ
    Все закупки и тендеры ГП НО ГУБЕРНСКОЕ КАФЕ

    Адрес местонахождения

    603082, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ТЕР КРЕМЛЬ, 1,

    603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус,1

    Классификатор ОКПД2

    10.20.14.120

    Филе морской рыбы мороженое

    Классификатор ОКВЭД2

    10.20.1

    Переработка и консервирование рыбы

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611560/name/5e7a057394fac8.39632975

    24.03.2020

    документация

    06.03.2020

    протокол

    06.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "филе минтая свежемороженное без шкуры"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "форель свежемороженная без головы потрошеная "

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "филе трески на кости"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "семга свежемороженная с головой"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "треска свежемороженная б/г потрошеная"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "кета свежемороженная б/г потрошеная"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "окунь свежемороженный б/г потрошеный"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "лосось свежемороженный с головой"

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "филе тилапии свежемороженное"

    Кол-во:

    "Позиция 10"

    "филе горбуши свежемороженное"

    Кол-во:

    "Позиция 11"

    "кальмар свежемороженный"

    Кол-во:

    "Позиция 12"

    "камбала свежемороженная без головы потрошеная"

    Кол-во:

    "Позиция 13"

    "крабовые палочки охлажденные"

    Кол-во:

    "Позиция 14"

    "молоки лососевые свежемороженные"

    Кол-во:

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