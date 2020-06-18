www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Отдельно стоящее одноэтажное здание площадью 95,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр. 2, кадастровый номер 77:01:0003026:1077, расположенное на земельном участке кадастровый номер 77:01:0003026:3329 площадью 133 кв.м, вид разрешенного использования: обслуживание автотранспорта.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр. 2
Номер извещения
ГП015003
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ
Предмет договора
Отдельно стоящее одноэтажное здание площадью 95,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр. 2, кадастровый номер 77:01:0003026:1077, расположенное на земельном участке кадастровый номер 77:01:0003026:3329 площадью 133 кв.м, вид разрешенного использования: обслуживание автотранспорта
Начальная цена
9333397.02
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
500000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:39 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.06.2020 10:00
Дата и время проведения
30.06.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Отдельно стоящее одноэтажное здание площадью 95,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.55/59, стр. 2, кадастровый номер 77:01:0003026:1077, расположенное на земельном участке кадастровый номер 77:01:0003026:3329 площадью 133 кв.м, вид разрешенного использования: обслуживание автотранспорта
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
507900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ
Юридический адрес
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
Контактный телефон
+7 495 261-39-18
Адрес электронной почты
vniirt-oozd@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Капитонова Надежда Константиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Капитонова Надежда Константиновна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
vniirt@vniirt.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 265-68-72
Адрес местонахождения продавца/инициатора
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.