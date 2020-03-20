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Номер извещения
ГП003991
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для экскаватора РН-2300 №2392, №2389 в адрес ПАО «Южный Кузбасс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.03.2020 10:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62947
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
rufina.arkhangelova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Архангелова Руфина Артуровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка запасных частей для экскаватора РН-2300 №2392, №2389 в адрес ПАО «Южный Кузбасс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 14:00 GMT +320.03.2020 14:0020.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003991Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для экскаватора РН-2300 №2392, №2389 в адрес ПАО «Южный Кузбасс»Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 18:0030.04.2020 18:0030.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003991Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для экскаватора РН-2300 №2392, №2389 в адрес ПАО «Южный Кузбасс»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для экскаватора РН-2300 №2392, №2389 в адрес ПАО «Южный Кузбасс»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
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Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
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Кол-во: 35
Кол-во: 2
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Кол-во: 53
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Кол-во: 23
Кол-во: 23
Кол-во: 12
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Кол-во: 12
Кол-во: 4
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Кол-во: 30
Кол-во: 12
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 14
Кол-во: 14
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