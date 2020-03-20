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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для экскаватора РН-2300 №2392, №2389 в адрес ПАО «Южный Кузбасс»

    Поставка запасных частей для экскаватора РН-2300 №2392, №2389 в адрес ПАО «Южный Кузбасс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 14:0020.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003991Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для экскаватора РН-2300 №2392, №2389 в адрес ПАО «Южный Кузбасс»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003991

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗиЦС/20-00774

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для экскаватора РН-2300 №2392, №2389 в адрес ПАО «Южный Кузбасс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.03.2020 10:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62947

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    rufina.arkhangelova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архангелова Руфина Артуровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для экскаватора РН-2300 №2392, №2389 в адрес ПАО «Южный Кузбасс»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 14:00 GMT +320.03.2020 14:0020.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003991Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для экскаватора РН-2300 №2392, №2389 в адрес ПАО «Южный Кузбасс»Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 18:0030.04.2020 18:0030.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003991Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для экскаватора РН-2300 №2392, №2389 в адрес ПАО «Южный Кузбасс»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 18:0030.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003991Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для экскаватора РН-2300 №2392, №2389 в адрес ПАО «Южный Кузбасс»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для экскаватора РН-2300 №2392, №2389 в адрес ПАО «Южный Кузбасс»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    17.03.2020

    Приложение №1 к Оферте

    17.03.2020

    Проект договора

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колесо опорное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Палец соединения коромысла с ковшом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Втулка проушин коромысла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Втулка соединение коромысла сковшом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Клапан обратный пневматический DC-1500-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Звено гусеничное"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Палец гусеничного звена"

    Кол-во: 35

    "Позиция 8"

    "Вал редуктора подъема"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Насос густой смазки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Пластина седлового подшипника"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Клин"

    Кол-во: 23

    "Позиция 12"

    "Коронка зуба"

    Кол-во: 53

    "Позиция 13"

    "Палец"

    Кол-во: 21

    "Позиция 14"

    "Палец в сб."

    Кол-во: 39

    "Позиция 15"

    "Скоба"

    Кол-во: 23

    "Позиция 16"

    "Адаптер"

    Кол-во: 23

    "Позиция 17"

    "J-Болт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Замок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Защита боковая PH-2800"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Прокладка"

    Кол-во: 39

    "Позиция 21"

    "Защита режущей кромки"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Защита режущей кромки правая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Защита режущей кромки левая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Клин"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Основание J-болта"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Комплект ремней PH-2300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Элемент фильтрующий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Элемент фильтрующий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Элемент фильтрующий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Муфта механизма поворота"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Засов днища ковша"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Колесо натяжное механизма хода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Механизм открывания днища ковша"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Шпилька двусторонняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Гайка высокопрочная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Вал-шестерня в сборе редуктора поворота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Вал-шестерня в сборе механизма напора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Пластина износа вертикальная седлового подшипника"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Пластина накладная седлового подшипника"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Скоба крепления защиты"

    Кол-во: 14

    "Позиция 41"

    "Клин"

    Кол-во: 14

    "Позиция 42"

    "Защита режущей кромки ковша"

    Кол-во: 14

    "Позиция 43"

    "Скоба крепления защиты"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Панель управления компьютера GUI"

    Кол-во: 1

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