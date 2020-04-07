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Номер извещения
ГП003988
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по выполнению компенсационных мероприятий по восстановлению утраченных лесных насаждений на территории ЯНАО (КТ 625-90509)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.03.2020 09:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Почтовый адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Контактный телефон
+7 3496 37-73-17
Адрес электронной почты
Gulyaeva.YaB@yamal.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стерлядева Е.А.
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по выполнению компенсационных мероприятий по восстановлению утраченных лесных насаждений" на территории ЯНАО
Дата и время окончания срока приема заявок
07.04.2020 16:00 GMT +307.04.2020 16:0007.04.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003988Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по выполнению компенсационных мероприятий по восстановлению утраченных лесных насаждений" на территории ЯНАОНоябрьск
Текущий статус
Процедура отменена
Предмет договора
Услуги по выполнению компенсационных мероприятий по восстановлению утраченных лесных насаждений" на территории ЯНАО
Услуги по выполнению компенсационных мероприятий по восстановлению утраченных лесных насаждений" на территории ЯНАО
Дата и время окончания срока приема заявок
07.04.2020 16:00 GMT +307.04.2020 16:0007.04.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003988Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по выполнению компенсационных мероприятий по восстановлению утраченных лесных насаждений" на территории ЯНАОНоябрьск
Текущий статус
Процедура отменена
Предмет договора
Услуги по выполнению компенсационных мероприятий по восстановлению утраченных лесных насаждений" на территории ЯНАО
Услуги по выполнению компенсационных мероприятий по восстановлению утраченных лесных насаждений" на территории ЯНАО
Дата и время окончания срока приема заявок
07.04.2020 16:00 GMT +307.04.2020 16:0007.04.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003988Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по выполнению компенсационных мероприятий по восстановлению утраченных лесных насаждений" на территории ЯНАОНоябрьск
Текущий статус
Процедура отменена
Предмет договора
Услуги по выполнению компенсационных мероприятий по восстановлению утраченных лесных насаждений" на территории ЯНАО
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