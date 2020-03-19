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    Главная / Торги / Поставка автошин 8,25х20 (240R508) У-2, 10 сл., ОШЗ, с камерой и ободной лентой, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» ГП329726

    Поставка автошин 8,25х20 (240R508) У-2, 10 сл., ОШЗ, с камерой и ободной лентой, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» ГП329726

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962846Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин 8,25х20 (240R508) У-2, 10сл., ОШЗ, с камерой и ободной лентой ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008962846

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП329726

    Наименование закупки

    Поставка автошин 8,25х20 (240R508) У-2, 10 сл., ОШЗ, с камерой и ободной лентой, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» ГП329726

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 11:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Договор поставки

    Спецификация поставки

    Закупочная документация

    Формы для заполнения

    Продление_до_18.03.2020.docx

    Продление_до_19.03.2020.docx

    Протокол_№ГП329726-3_от_14.04.2020.tif

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-54

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab3@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ким Юлия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автошин 8,25х20 (240R508) У-2, 10сл., ОШЗ, с камерой и ободной лентой

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.04.202028.04.2020 12:0028.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962846Подведение итогов не позднее Поставка автошин 8,25х20 (240R508) У-2, 10сл., ОШЗ, с камерой и ободной лентой Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин 8,25х20 (240R508) У-2, 10сл., ОШЗ, с камерой и ободной лентой

    Начальная цена

    160 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    18 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.11.13.110

    Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/624325/name/5e9508164977a4.59039769

    14.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек"

    Кол-во: 18.00000

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