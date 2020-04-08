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    Главная / Торги / Организация бортового питания в случаях дополнительной продажи билетов и сбойных ситуаций в международном аэропорту Гатвик в Лондоне

    Организация бортового питания в случаях дополнительной продажи билетов и сбойных ситуаций в международном аэропорту Гатвик в Лондоне

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2020 10:0008.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962203Дата и время окончания срока приема заявок Организация бортового питания в случаях дополнительной продажи билетов и сбойных ситуаций в международном аэропорту Гатвик в ЛондонеСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008962203

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Организация бортового питания в случаях дополнительной продажи билетов и сбойных ситуаций в международном аэропорту Гатвик в Лондоне

    Валюта процедуры

    GBP

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.03.2020 09:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК_166_-20_.pdf

    Извещениe_КО_не._эл.ф._Организация__бортового_питания_в_аэропорту_Гатвик_ENG_от_26.03.docx

    ДЗ_КО_не._эл.ф._Организация__бортового_питания_в_аэропорту_Гатвик_RUS_от_26.03.docx

    ДЗ_КО_не._эл.ф._Организация__бортового_питания_в_аэропорту_Гатвик_ENG_от_26.03.docx

    Извещениe_КО_не._эл.ф._Организация__бортового_питания_в_аэропорту_Гатвик_RUS_от_26.03.docx

    Извещение_об_изменении_26.03.2020_(бортпитание_Гатвик).pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горшков Михаил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация бортового питания в случаях дополнительной продажи билетов и сбойных ситуаций в международном аэропорту Гатвик в Лондоне

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2020 10:00 GMT +308.04.2020 10:0008.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962203Дата и время окончания срока приема заявок Организация бортового питания в случаях дополнительной продажи билетов и сбойных ситуаций в международном аэропорту Гатвик в ЛондонеСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2020 10:0008.04.2020 10:0008.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008962203Дата и время вскрытия заявок Организация бортового питания в случаях дополнительной продажи билетов и сбойных ситуаций в международном аэропорту Гатвик в ЛондонеСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 16:0010.04.2020 16:0010.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962203Подведение итогов не позднее Организация бортового питания в случаях дополнительной продажи билетов и сбойных ситуаций в международном аэропорту Гатвик в ЛондонеСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 16:0010.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962203Подведение итогов не позднее Организация бортового питания в случаях дополнительной продажи билетов и сбойных ситуаций в международном аэропорту Гатвик в ЛондонеСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация бортового питания в случаях дополнительной продажи билетов и сбойных ситуаций в международном аэропорту Гатвик в Лондоне

    Начальная цена

    408 000,00

    Валюта

    GBP

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Международный аэропорт Гатвик (Лондон)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    За предоставленные услуги Поставщик выставляет Авиакомпании счета за каждую декаду (10 календарных дней). Выставление счетов производится в течение следующих десяти календарных дней, и все счета будут выплачены Авиакомпанией в течение тридцати (30) календарных дней с даты выставления счета. Поставщик направляет скан-копию всех счетов на следующий адрес электронной почты: OKR@rossiya-airlines.com. Все платежи по настоящему Соглашению будут производиться в полном объеме путем перечисления немедленно доступных средств. Оплата услуг производится по факту их оказания. Все платежи должны быть сделаны в соответствие с условиями Соглашения.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    56.29.11

    Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору и предоставляемые транспортным предприятиям

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29.1

    Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/625117/name/5e95ae1b5ee444.95438895

    14.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Международный аэропорт Гатвик (Лондон)"

    Кол-во:

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