Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

За предоставленные услуги Поставщик выставляет Авиакомпании счета за каждую декаду (10 календарных дней). Выставление счетов производится в течение следующих десяти календарных дней, и все счета будут выплачены Авиакомпанией в течение тридцати (30) календарных дней с даты выставления счета. Поставщик направляет скан-копию всех счетов на следующий адрес электронной почты: OKR@rossiya-airlines.com. Все платежи по настоящему Соглашению будут производиться в полном объеме путем перечисления немедленно доступных средств. Оплата услуг производится по факту их оказания. Все платежи должны быть сделаны в соответствие с условиями Соглашения.