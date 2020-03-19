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Номер извещения
ГП003986
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт крановых путей открытой эстакады ПАО Ижорские заводы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.03.2020 09:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00 доб. 1519
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Aleksandr.Murashov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Кострюков Дмитрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт крановых путей открытой эстакады ПАО Ижорские заводы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 08:00 GMT +319.03.2020 08:0019.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003986Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт крановых путей открытой эстакады ПАО Ижорские заводыСанкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 08:0019.03.2020 08:0019.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003986Дата и время вскрытия заявок Ремонт крановых путей открытой эстакады ПАО Ижорские заводыСанкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт крановых путей открытой эстакады ПАО Ижорские заводы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наши условия: 1. Предоставить следующие документы: 1.1. устав организации (со всеми изменениями); 1.2. свидетельство о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01 июля 2002 года); 1.3. свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 1.4. документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 1.5. решение об избрании(назначении) руководителя организации; 1.6. справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам; 1.7. свидетельство о праве собственности, договор аренды и др. (документ, подтверждающий местонахождение контрагента.); 1.8. сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа; 1.9. бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату; 1.10. положения об органах управления (со всеми изменениями, при наличии таких положений); 1.11. справка из реестра акционеров об акционерах, владеющих не менее 20%; 1.12. список участников общества с ограниченной ответственностью (полный). В КП указать: 2. Стоимость с НДС 3. Гарантия на работы должна составлять не менее 24 месяцев. 4. Срок выполнения работ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
28.99.99.190
F
Документация лота
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