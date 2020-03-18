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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту сооружения 15А (проходной канал) пл.200

    Выполнение работ по ремонту сооружения 15А (проходной канал) пл.200

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962202Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту сооружения 15А (проходной канал) пл.200г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008962202

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту сооружения 15А (проходной канал) пл.200

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 09:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Раздел 9 документации о закупке (техническое задание)

    Аукцион СМП_РПЗ 179

    Раздел 8 документации о закупке (проект договора)

    Приложение 2 к Разделу 9 документации

    Извещение СМП_РПЗ 179

    Приложение 1 к Разделу 9 документации

    Протокол_рассмотрения_вторых_частей_(подведения_итогов)_РПЗ_179.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-84-45

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Orlova@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Анна Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту сооружения 15А (проходной канал) пл.200

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.04.202007.04.2020 11:0007.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962202Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту сооружения 15А (проходной канал) пл.200г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту сооружения 15А (проходной канал) пл.200

    Начальная цена

    1 175 939,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 9 Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 9 ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 8 Документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    43.39.19.190

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.39

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/619702/name/5e8c365aa4de00.50246045

    07.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих отделочных и завершающих работ"

    Кол-во: 1.00000

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