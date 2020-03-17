Поставка дисков для дискового массива в кластер обработки данных для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки, проверки и настройки - не более 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания Спецификации, если иное не указано в Спецификации. В этот срок Поставщик должен поставить товар и осуществить пуско-наладочные работы, предусмотренные в п.2 раздела 2 технического задания. Аванс не предусмотрен. Срок оплаты не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания документов о приемке Товара