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Номер извещения
ГП003987
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дисков для дискового массива в кластер обработки данных для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.03.2020 09:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Почтовый адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Контактный телефон
+7 952 334-34-29
Факс
+7 342 241-43-01
Адрес электронной почты
GusarovaAN@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусарова Анна Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
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Поставка дисков для дискового массива в кластер обработки данных для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 08:00 GMT +317.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003987Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дисков для дискового массива в кластер обработки данных для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 08:0017.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003987Дата и время вскрытия заявок Поставка дисков для дискового массива в кластер обработки данных для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дисков для дискового массива в кластер обработки данных для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Начальная цена
928 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Диски для дискового массива HPE MSA 2052 – в количестве 7 (семи) единиц с техническими, эксплуатационными характеристиками, указанными в настоящем техническом задании
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Покупателя по адресу г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
26.20.21.110
26.20.2
Документация лота
Кол-во: 7
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