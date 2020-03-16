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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008962180
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аккумуляторы стартерные
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.03.2020 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
Контактный телефон
+7 495 734-87-14
Факс
Адрес электронной почты
a.miroshnikov@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Мирошников Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аккумуляторы стартерные
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аккумуляторы стартерные
Начальная цена
192 466,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦЭНКИ"
Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
27.20.21.000
27.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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