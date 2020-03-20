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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008962463
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка овощей и фруктов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.03.2020 10:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603082, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ТЕР КРЕМЛЬ, 1,
Почтовый адрес
603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус,1
Контактный телефон
+7 904 050-16-65
Факс
+7 831 439-03-44
Адрес электронной почты
gub_cafe@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гизун Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород, территория Кремль, 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка овощей и фруктов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 09:00 GMT +320.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962463Дата и время окончания срока приема заявок Поставка овощей и фруктовНижний Новгород, территория Кремль, 1
Дата и время вскрытия заявок
24.03.2020 09:0024.03.2020 09:0024.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008962463Дата и время вскрытия заявок Поставка овощей и фруктовНижний Новгород, территория Кремль, 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка овощей и фруктов
Начальная цена
221 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Перечень продуктов питания в соответствии с п.2.1 раздела II Количество продуктов питания не может быть определено.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603082, г. Нижний Новгород, территория Кремль, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГП НО ГУБЕРНСКОЕ КАФЕ
Все закупки и тендеры ГП НО ГУБЕРНСКОЕ КАФЕ
Адрес местонахождения
603082, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ТЕР КРЕМЛЬ, 1,
603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус,1
01.13.51.110
01.13.31
Документация лота
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