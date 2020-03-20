Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

с момента заключения контракта до полного исполнения обязательств. Не равными партиями в объемах и в сроки, указанные в заявках Заказчика в соответствии с графиком поставки. Ежедневно с 06-00 час. до 17-00 час (иное допускается в исключительных случаях по заявкам Заказчика) Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки в течение 30 дней с момента подписания товарной накладной на основании счёта-фактуры (или счета). Аванс не предусмотрен.