www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008962352
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка песка кварцевого дробленого
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
06.03.2020 10:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
Почтовый адрес
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Контактный телефон
+7 818 269-86-76 доб. 621
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@arhvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пономарева Алмара Ибадовна
Место рассмотрения предложений
Архангельск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка песка кварцевого дробленого
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2020 10:00 GMT +327.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962352Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка кварцевого дробленогоАрхангельск
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2020 10:0027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008962352Дата и время вскрытия заявок Поставка песка кварцевого дробленогоАрхангельск
Подведение итогов не позднее
29.04.2020 10:0029.04.2020 10:0029.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962352Подведение итогов не позднее Поставка песка кварцевого дробленогоАрхангельск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песка кварцевого дробленого
Начальная цена
1 026 775,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подробные требования к закупаемым Товарам, а также количество поставляемого Товара, изложены в технической документации о закупке (Приложение № 1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 163002, Архангельская область, станция Архангельск – город Северной железной дороги: код станции 290507, грузополучатель ООО «Компания Трансмор» для ООО «РВК-Архангельск». Поставка осуществляется ЖД транспортом (вагонами). Согласно Приложение № 1 документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
08.12.11.120
08.12
Документация лота
Кол-во: 130.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.