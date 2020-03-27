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    Главная / Торги / Поставка песка кварцевого дробленого

    Поставка песка кварцевого дробленого

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962352Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка кварцевого дробленогоАрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008962352

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка песка кварцевого дробленого

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    06.03.2020 10:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Итоговый_протокол_14-2020_от_10.04.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 818 269-86-76 доб. 621

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@arhvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарева Алмара Ибадовна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка песка кварцевого дробленого

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2020 10:00 GMT +327.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962352Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка кварцевого дробленогоАрхангельск

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2020 10:0027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008962352Дата и время вскрытия заявок Поставка песка кварцевого дробленогоАрхангельск

    Подведение итогов не позднее

    29.04.2020 10:0029.04.2020 10:0029.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962352Подведение итогов не позднее Поставка песка кварцевого дробленогоАрхангельск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.04.202029.04.2020 10:0029.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962352Подведение итогов не позднее Поставка песка кварцевого дробленогоАрхангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песка кварцевого дробленого

    Начальная цена

    1 026 775,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Подробные требования к закупаемым Товарам, а также количество поставляемого Товара, изложены в технической документации о закупке (Приложение № 1)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 163002, Архангельская область, станция Архангельск – город Северной железной дороги: код станции 290507, грузополучатель ООО «Компания Трансмор» для ООО «РВК-Архангельск». Поставка осуществляется ЖД транспортом (вагонами). Согласно Приложение № 1 документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без предоплаты. Расчет производится в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара на базис поставки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и всех необходимых документов согласно Договора поставки Приложение № 2 документации о закупке. Для участников являющихся СМСП, сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней, с даты исполнения обязательств по поставке Товара на базис поставки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов товарно-транспортных накладных и всех необходимых документов согласно Договора поставки Приложение № 2 документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11.120

    Пески кварцевые

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12

    Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/622486/name/5e9025975a0da0.81125726

    10.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пески кварцевые"

    Кол-во: 130.00000

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