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    Главная / Торги / Лицензии ПО Смета.ру

    Лицензии ПО Смета.ру

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:3016.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962015Дата и время окончания срока приема заявок Лицензии ПО Смета.руАдминистративные Округа Г Москвы/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008962015

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лицензии ПО Смета.ру

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 09:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Вскрытие_конвертов_смета.rtf

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ МОЭК
    Все закупки и тендеры ЦТП МОЭК

    Юридический адрес

    125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16

    Почтовый адрес

    125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16

    Контактный телефон

    +7 495 276-13-07

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Kurdin_AA@ctp-moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Курдин Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные Округа Г Москвы/

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лицензии ПО Смета.ру

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 09:30 GMT +316.03.2020 09:3016.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008962015Дата и время окончания срока приема заявок Лицензии ПО Смета.руАдминистративные Округа Г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 09:3016.03.2020 09:3016.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008962015Дата и время вскрытия заявок Лицензии ПО Смета.руАдминистративные Округа Г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 23:0019.03.2020 23:0019.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962015Подведение итогов не позднее Лицензии ПО Смета.руАдминистративные Округа Г Москвы/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 23:0019.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008962015Подведение итогов не позднее Лицензии ПО Смета.руАдминистративные Округа Г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лицензии ПО Смета.ру

    Начальная цена

    57 888,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125009, Москва, Вознесенский пер., дом 11, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЦТП МОЭК
    Все закупки и тендеры ЦТП МОЭК

    Адрес местонахождения

    125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16

    Классификатор ОКПД2

    58.29

    Услуги по изданию прочего программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607609/name/5e7453c7642019.46664362

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 1.00000

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