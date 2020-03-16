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    Главная / Торги / Аренда автобуса с экипажем

    Аренда автобуса с экипажем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003984Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по аренде автобуса с экипажемОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003984

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аренда автобуса с экипажем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.03.2020 09:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003984_second_parts_protocol.rtf

    Приложение № 1

    Рамочный договор

    Извещение

    Приложение № 3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-66-16

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    I.Bezverhnya@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Безверхняя Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по аренде автобуса с экипажем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 11:00 GMT +316.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003984Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по аренде автобуса с экипажемОрск

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 11:0016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003984Дата и время вскрытия заявок Услуга по аренде автобуса с экипажемОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 14:0031.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003984Подведение итогов не позднее Услуга по аренде автобуса с экипажемОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по аренде автобуса с экипажем

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Оказание услуг согласно графика и заявки Заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    49.3

    Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/623378/name/5e93f8922f7b25.96333289

    13.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автобу"

    Кол-во: 1

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    Без обеспечения
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    11.12.2017 11:00(GMT+03:00)
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