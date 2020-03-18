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    Главная / Торги / Поставка конструкций для ограждения

    Поставка конструкций для ограждения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961954Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлических конструкций СмоленскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008961954

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка конструкций для ограждения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 09:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    итоговый_протокол.pdf

    Извещение

    Документация о Запросе предложений в эл. форме

    Приложения к ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Юридический адрес

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Контактный телефон

    +7 4812 61-11-79

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    marashuk@gas-smolensk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маращук Татьяна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Смоленск

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлических конструкций

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 10:00 GMT +318.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961954Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлических конструкций Смоленск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008961954Дата и время вскрытия заявок Поставка металлических конструкций Смоленск

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 11:3020.03.2020 11:3020.03.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961954Подведение итогов не позднее Поставка металлических конструкций Смоленск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 11:3020.03.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961954Подведение итогов не позднее Поставка металлических конструкций Смоленск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлических конструкций

    Начальная цена

    337 113,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Смоленск, ул. Лавочкина, 101.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условие оплаты является критерием оценки. Поставка конструкций для ограждения в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Адрес местонахождения

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Классификатор ОКПД2

    46.76

    Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.76

    Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608527/name/5e74a245998a73.33323857

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами"

    Кол-во: 1.00000

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