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Номер извещения
ГП003979
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить работы по нанесению высокоизлучающего керамического покрытия на внутренние поверхности футеровки печи П-3 на установке ЭЛОУ-АВТ-6 производства №1 – первичной переработки нефти и производства нефтепродуктов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.03.2020 08:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Г. МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д. 1, К. 3,
Почтовый адрес
109429, Г МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, 1, 3
Контактный телефон
+7 495 734-92-00 доб. 2438
Адрес электронной почты
uzru-mnpz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кремнева Татьяна Валерьевна
Место рассмотрения заявок
Москва
Закупки и тендеры
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Выполнение работ по нанесению высокоизлучающего керамического покрытия на внутренние поверхности футеровки печи П-3 на установке ЭЛО
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 16:30 GMT +316.03.2020 16:3016.03.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003979Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по нанесению высокоизлучающего керамического покрытия на внутренние поверхности футеровки печи П-3 на установке ЭЛОМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение работ по нанесению высокоизлучающего керамического покрытия на внутренние поверхности футеровки печи П-3 на установке ЭЛО
Официальный сайт, на котором размещена документация
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