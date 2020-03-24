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    Главная / Торги / Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Самара)

    Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Самара)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961831Дата и время окончания срока приема заявок Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Самара)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008961831

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Самара)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 08:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК_142.3-20_итог..pdf

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Самара)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961831Подведение итогов не позднее Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Самара)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Самара)

    Начальная цена

    6 413 418,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2196

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Самара. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за фактически оказанные услуги Исполнителя производится Заказчиком ежемесячно посредством перевода денежных средств (с учетом НДС/без НДС) на расчетный счет Исполнителя на основании выставленных счетов в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета с приложением соответствующих подтверждающих документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    55

    Услуги по предоставлению мест для временного проживания

    Классификатор ОКВЭД2

    55.10

    Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/618868/name/5e8b01d6e498f4.86348348

    06.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"

    Кол-во: 2196.00000

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