Оказание гостиничных услуг работникам АО "Авиакомпания "Россия" (Самара)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за фактически оказанные услуги Исполнителя производится Заказчиком ежемесячно посредством перевода денежных средств (с учетом НДС/без НДС) на расчетный счет Исполнителя на основании выставленных счетов в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета с приложением соответствующих подтверждающих документов.