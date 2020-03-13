Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказания услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003977 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказания услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры ГП003977_second_parts_protocol_(1).rtf

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ

Все закупки и тендеры АО ВТУ Юридический адрес 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38 Почтовый адрес 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22 Контактный телефон +7 926 121-70-07 Факс -- Адрес электронной почты MurugovDA@vtu27.ru Ф.И.О. контактного лица Муругов Дмитрий Александрович Место рассмотрения предложений р.п. Ванино Закупки и тендеры Хабаровский край Ключевые слова:

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