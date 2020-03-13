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Номер извещения
ГП003977
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказания услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 08:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 926 121-70-07
Факс
--
Адрес электронной почты
MurugovDA@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муругов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказанию услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 07:00 GMT +313.03.2020 07:0013.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003977Дата и время окончания срока приема заявок Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказанию услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 07:0013.03.2020 07:0013.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003977Дата и время вскрытия заявок Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказанию услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 13:0020.03.2020 13:0020.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003977Подведение итогов не позднее Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказанию услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.р.п. Ванино
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
20.03.202020.03.2020 13:0020.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003977Подведение итогов не позднее Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказанию услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.р.п. Ванино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказанию услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты Мучке, площадка Заказчика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
62.01.12.000
Документация лота
Кол-во: 1
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