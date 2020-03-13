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    Главная / Торги / Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказания услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.

    Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказания услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 07:0013.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003977Дата и время окончания срока приема заявок Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказанию услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.р.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003977

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказания услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 08:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003977_second_parts_protocol_(1).rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 926 121-70-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MurugovDA@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муругов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказанию услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 07:00 GMT +313.03.2020 07:0013.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003977Дата и время окончания срока приема заявок Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказанию услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 07:0013.03.2020 07:0013.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003977Дата и время вскрытия заявок Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказанию услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 13:0020.03.2020 13:0020.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003977Подведение итогов не позднее Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказанию услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.р.п. Ванино

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 13:0020.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003977Подведение итогов не позднее Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказанию услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказанию услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты Мучке, площадка Заказчика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются исполнителем. Предусмотрено авансирование в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    62.01.12.000

    Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Анкета участника

    19.03.2020

    Закупочная документация

    19.03.2020

    Проект договора

    19.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607995/name/5e746fd7cf1922.96522483

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выбор исполнителя для создания информационной модели дистанционного контроля и оказанию услуги по подготовке персонала, внедрению ее в эксплуатацию."

    Кол-во: 1

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