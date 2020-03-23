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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для колтюбинговых установок для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Поставка запасных частей для колтюбинговых установок для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961775Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для колтюбинговых установок для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008961775

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/П/0550016/ПРУренгой/МИ/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для колтюбинговых установок для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.03.2020 08:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация от 23.03.2020

    Письмо участникам от 23.03.2020

    Извещение от 23.03.2020

    Протокол_0550016_МИ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    v.simonenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Симоненко Виолетта Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для колтюбинговых установок для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 14:0027.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961775Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для колтюбинговых установок для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для колтюбинговых установок для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Начальная цена

    6 317 968,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Классификатор ОКПД2

    46.90.10.000

    Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616382/name/5e819f663c4cc0.19334026

    30.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уплотнитель РАНТ-10.52.00.010-01А "

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 2"

    "Цепь М20В.55.60.000 "

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 3"

    "Уплотнитель герметизатора ГТ80-70.00.00.001-04 "

    Кол-во: 40.00000

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