Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку Запчастей для ремонта ГЗ (гидрозащиты) для филиалов ООО «РИМЕРА-Сервис»

    Открытый запрос предложений на поставку Запчастей для ремонта ГЗ (гидрозащиты) для филиалов ООО «РИМЕРА-Сервис»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 14:0023.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003976Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиг. НижневартовскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003976

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку Запчастей для ремонта ГЗ (гидрозащиты) для филиалов ООО «РИМЕРА-Сервис»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.03.2020 08:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Приложение № 2 к тех.заданию

    Извещение

    Приложение № 1 к тех.заданию

    Коммерческое предложение(форма для заполнения)

    Анкета поставщика

    Типовой договор

    ГП003976_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Юридический адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Почтовый адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Контактный телефон

    +7 3466 31-25-25

    Факс

    +7 495 984-10-12 доб. 0

    Адрес электронной почты

    sergey.zybkin@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Зыбкин Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Нижневартовск

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 14:00 GMT +323.03.2020 14:0023.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003976Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиг. Нижневартовск

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2020 12:0027.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003976Подведение итогов не позднее Договор поставкиг. Нижневартовск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003976Подведение итогов не позднее Договор поставкиг. Нижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Адрес местонахождения

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/627934/name/5e98b642a8edc7.37600368

    16.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОЛОДКА"

    Кол-во: 3576

    "Позиция 2"

    "КОЛЬЦО"

    Кол-во: 1701

    "Позиция 3"

    "КОЛЬЦО"

    Кол-во: 738

    "Позиция 4"

    "КОЛЬЦО"

    Кол-во: 2841

    "Позиция 5"

    "КОЛЬЦО ДИСТАНЦИОННОЕ"

    Кол-во: 336

    "Позиция 6"

    "КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ"

    Кол-во: 713

    "Позиция 7"

    "КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ"

    Кол-во: 1725

    "Позиция 8"

    "КРЫШКА"

    Кол-во: 480

    "Позиция 9"

    "НИППЕЛЬ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "НИППЕЛЬ ВЕРХНИЙ"

    Кол-во: 84

    "Позиция 11"

    "НИППЕЛЬ ВЕРХНИЙ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "НИППЕЛЬ ВЕРХНИЙ"

    Кол-во: 47.5

    "Позиция 13"

    "НИППЕЛЬ ВЕРХНИЙ"

    Кол-во: 47.5

    "Позиция 14"

    "НИППЕЛЬ ВЕРХНИЙ НЖ(ТО)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 15"

    "НИППЕЛЬ НИЖНИЙ"

    Кол-во: 84

    "Позиция 16"

    "НИППЕЛЬ НИЖНИЙ"

    Кол-во: 47.5

    "Позиция 17"

    "ПОЛУКОЛЬЦО"

    Кол-во: 240

    "Позиция 18"

    "ТРУБКА"

    Кол-во: 446

    "Позиция 19"

    "ПОДПЯТНИК ВЕРХНИЙ"

    Кол-во: 61

    "Позиция 20"

    "ПЯТА"

    Кол-во: 45

    "Позиция 21"

    "ПОДПЯТНИК"

    Кол-во: 44

    "Позиция 22"

    "ПОДПЯТНИК"

    Кол-во: 249

    "Позиция 23"

    "ОПОРА"

    Кол-во: 95

    "Позиция 24"

    "ПЯТА"

    Кол-во: 95

    "Позиция 25"

    "ТРУБКА"

    Кол-во: 600

    "Позиция 26"

    "ПЯТА"

    Кол-во: 344

    "Позиция 27"

    "ОПОРА"

    Кол-во: 157.5

    "Позиция 28"

    "РАЗДЕЛИТЕЛЬ"

    Кол-во: 83

    "Позиция 29"

    "ПОДПЯТНИК"

    Кол-во: 208

    "Позиция 30"

    "ОПОРА"

    Кол-во: 62

    "Позиция 31"

    "ПОДПЯТНИК"

    Кол-во: 440.5

    "Позиция 32"

    "ПЯТА"

    Кол-во: 289.5

    "Позиция 33"

    "ПОЛУКОЛЬЦО"

    Кол-во: 1382

    "Позиция 34"

    "ОПОРА"

    Кол-во: 94.5

    "Позиция 35"

    "ПОДПЯТНИК ВЕРХНИЙ"

    Кол-во: 131

    "Позиция 36"

    "ПЯТА"

    Кол-во: 36

    "Позиция 37"

    "ПЯТА"

    Кол-во: 177.5

    "Позиция 38"

    "ПРОБКА"

    Кол-во: 12600

    "Позиция 39"

    "ИЗОЛЯТОР НА 103 ГАБ."

    Кол-во: 114

    "Позиция 40"

    "Кольцо дистанционное"

    Кол-во: 1170

    "Позиция 41"

    "Кольцо стопорное для валов d-20"

    Кол-во: 480

    "Позиция 42"

    "корпус верхний"

    Кол-во: 19

    "Позиция 43"

    "корпус средний"

    Кол-во: 19

    "Позиция 44"

    "НИПЕЛЬ СРЕДНИЙ"

    Кол-во: 28.5

    "Позиция 45"

    "Сетка"

    Кол-во: 140

    "Позиция 46"

    "Разделитель"

    Кол-во: 24

    "Позиция 47"

    "КЛАПАН ОБРАТНЫЙ"

    Кол-во: 4210

    "Позиция 48"

    "КЛАПАН ОБРАТНЫЙ"

    Кол-во: 3600

    "Позиция 49"

    "КОЖУХ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "КОЖУХ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 51"

    "КОЛЬЦО"

    Кол-во: 530

    "Позиция 52"

    "КОЛЬЦО"

    Кол-во: 1944

    "Позиция 53"

    "КОЛЬЦО"

    Кол-во: 1079

    "Позиция 54"

    "КОЛЬЦО"

    Кол-во: 429

    "Позиция 55"

    "КОЛЬЦО"

    Кол-во: 65

    "Позиция 56"

    "КОЛЬЦО"

    Кол-во: 300

    "Позиция 57"

    "КОЛЬЦО"

    Кол-во: 190

    "Позиция 58"

    "КОЛЬЦО"

    Кол-во: 411

    "Позиция 59"

    "КОЛЬЦО"

    Кол-во: 1440

    "Позиция 60"

    "КОЛЬЦО ДИСТАНЦИОННОЕ"

    Кол-во: 1068

    "Позиция 61"

    "КОЛЬЦО ДИСТАНЦИОННОЕ"

    Кол-во: 420

    "Позиция 62"

    "КОЛЬЦО ДИСТАНЦИОННОЕ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 63"

    "КОЛЬЦО ЗАПОРНОЕ"

    Кол-во: 4199

    "Позиция 64"

    "КОЛЬЦО ЗАПОРНОЕ"

    Кол-во: 3874

    "Позиция 65"

    "НАДПЯТНИК"

    Кол-во: 36

    "Позиция 66"

    "НИППЕЛЬ ВЕРХНИЙ"

    Кол-во: 40.5

    "Позиция 67"

    "НИППЕЛЬ ВЕРХНИЙ"

    Кол-во: 84

    "Позиция 68"

    "НИППЕЛЬ ВЕРХНИЙ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 69"

    "НИППЕЛЬ НИЖНИЙ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 70"

    "НИППЕЛЬ НИЖНИЙ"

    Кол-во: 278

    "Позиция 71"

    "НИППЕЛЬ СРЕДНИЙ"

    Кол-во: 36

    "Позиция 72"

    "НИППЕЛЬ СРЕДНИЙ"

    Кол-во: 36

    "Позиция 73"

    "НИППЕЛЬ СРЕДНИЙ"

    Кол-во: 239

    "Позиция 74"

    "ПЯТА"

    Кол-во: 95.5

    "Позиция 75"

    "ОСНОВАНИЕ"

    Кол-во: 195

    "Позиция 76"

    "ПОДПЯТНИК НИЖНИЙ"

    Кол-во: 323

    "Позиция 77"

    "ОТБОЙНИК"

    Кол-во: 737

    "Позиция 78"

    "ТРУБКА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 79"

    "ПОРШЕНЬ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 80"

    "ПЯТА"

    Кол-во: 128

    "Позиция 81"

    "ПЯТА"

    Кол-во: 70.5

    "Позиция 82"

    "ПОДПЯТНИК"

    Кол-во: 167.5

    "Позиция 83"

    "ПРОБКА"

    Кол-во: 1505

    "Позиция 84"

    "ПРОКЛАДКА"

    Кол-во: 756

    "Позиция 85"

    "ПОДПЯТНИК ВЕРХНИЙ"

    Кол-во: 441

    "Позиция 86"

    "ПЯТА"

    Кол-во: 52

    "Позиция 87"

    "ПОДПЯТНИК НИЖНИЙ"

    Кол-во: 60.5

    "Позиция 88"

    "ПОДПЯТНИК"

    Кол-во: 104

    "Позиция 89"

    "ПОДПЯТНИК НИЖНИЙ"

    Кол-во: 27

    "Позиция 90"

    "ПЯТА"

    Кол-во: 116

    "Позиция 91"

    "Кольцо плоское наружное эксцентрическое"

    Кол-во: 190

    "Позиция 92"

    "Крышка"

    Кол-во: 220

    "Позиция 93"

    "Надпятник"

    Кол-во: 70

    "Позиция 94"

    "Наконечник"

    Кол-во: 120

    "Позиция 95"

    "Ниппель верхний"

    Кол-во: 187

    "Позиция 96"

    "Палец"

    Кол-во: 120

    "Позиция 97"

    "Пружина"

    Кол-во: 120

    "Позиция 98"

    "Труба защитная 7ПБ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 99"

    "Труба направляющая 7ПБ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 100"

    "Ниппель нижний"

    Кол-во: 70

    "Позиция 101"

    "Пробка в ниппель"

    Кол-во: 141

    "Позиция 102"

    "Ниппель верхний"

    Кол-во: 35

    "Позиция 103"

    "Ниппель нижний"

    Кол-во: 89

    "Позиция 104"

    "Ниппель верхний"

    Кол-во: 18

    "Позиция 105"

    "Кожух"

    Кол-во: 1992

    "Позиция 106"

    "Подпятник нижний МПА-103"

    Кол-во: 24

    "Позиция 107"

    "Надпятник МПА-103"

    Кол-во: 24

    "Позиция 108"

    "ВИЛКА"

    Кол-во: 36

    "Позиция 109"

    "ВИЛКА"

    Кол-во: 36

    "Позиция 110"

    "КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 111"

    "НАДПЯТНИК"

    Кол-во: 12

    "Позиция 112"

    "ПОДПЯТНИК"

    Кол-во: 24

    "Позиция 113"

    "ПЯТА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 114"

    "РЕШЕТКА"

    Кол-во: 180

    "Позиция 115"

    "ПРОКЛАДКА"

    Кол-во: 180

    "Позиция 116"

    "РОЗЕТКА"

    Кол-во: 36

    "Позиция 117"

    "КЛАПАН"

    Кол-во: 216

    "Позиция 118"

    "КЛАПАН"

    Кол-во: 240

    "Позиция 119"

    "Кольцо опорное вала"

    Кол-во: 180

    "Позиция 120"

    "КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 121"

    "УПЛОТНЕНИЕ 5 ГАБ."

    Кол-во: 819

    "Позиция 122"

    "УПЛОТНЕНИЕ 5А ГАБ."

    Кол-во: 25

    "Позиция 123"

    "Подпятник ВНН-2А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 124"

    "Подпятник"

    Кол-во: 12

    "Позиция 125"

    "Надпятник"

    Кол-во: 12

    "Позиция 126"

    "Надпятник ВНН-2А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 127"

    "Пята ВНН-2А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 128"

    "Пята"

    Кол-во: 12

    "Позиция 129"

    "Пята"

    Кол-во: 60

    "Позиция 130"

    "Пробка"

    Кол-во: 24

    "Позиция 131"

    "Клапан обратный ВНН-2А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 132"

    "Гильза ВНН-2А"

    Кол-во: 36

    "Позиция 133"

    "Кольцо аппаратное ВНН-2А"

    Кол-во: 192

    "Позиция 134"

    "Кольцо опорное вала ВНН-2А"

    Кол-во: 72

    "Позиция 135"

    "Кольцо"

    Кол-во: 120

    "Позиция 136"

    "Кольцо опорное с ушками"

    Кол-во: 4200

    "Позиция 137"

    "Решетка ВНН-2А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 138"

    "Кольцо опорное вала"

    Кол-во: 84

    "Позиция 139"

    "Крышка опрессовочная"

    Кол-во: 12

    "Позиция 140"

    "Кольцо разрезное"

    Кол-во: 12

    "Позиция 141"

    "Вставка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 142"

    "Колодка ВНН-2А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 143"

    "ДАТЧИК ТЕМЕРАТУРЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "МАНЖЕТА"

    Кол-во: 833

    "Позиция 145"

    "КЛАПАН ОБРАТНЫЙ"

    Кол-во: 1080

    "Позиция 146"

    "КОЛПАЧЕК"

    Кол-во: 420

    "Позиция 147"

    "ПРОБКА ЗАГЛУШКА"

    Кол-во: 2280

    "Позиция 148"

    "ПОДПЯТНИК"

    Кол-во: 95

    "Позиция 149"

    "ОСНОВАНИЕ ПЯТЫ"

    Кол-во: 47.5

    "Позиция 150"

    "ШНЕК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 151"

    "РЕШЕТКА"

    Кол-во: 36

    "Позиция 152"

    "Подпятник нижний мпа-92"

    Кол-во: 95

    "Позиция 153"

    "Пята мпа-92"

    Кол-во: 95

    "Позиция 154"

    "ВКЛАДЫШ"

    Кол-во: 196

    "Позиция 155"

    "КАБЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ"

    Кол-во: 1425

    "Позиция 156"

    "НАКОНЕЧНИК"

    Кол-во: 180

    "Позиция 157"

    "НАКОНЕЧНИК"

    Кол-во: 60

    "Позиция 158"

    "КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ"

    Кол-во: 600

    "Позиция 159"

    "КОЖУХ"

    Кол-во: 143

    "Позиция 160"

    "КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ"

    Кол-во: 376

    "Позиция 161"

    "КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ"

    Кол-во: 288

    "Позиция 162"

    "РОЗЕТКА"

    Кол-во: 36

    "Позиция 163"

    "ПОДПЯТНИК"

    Кол-во: 95

    "Позиция 164"

    "ПОДПЯТНИК"

    Кол-во: 133

    "Позиция 165"

    "ПЯТА"

    Кол-во: 95

    "Позиция 166"

    "ПОДПЯТНИК"

    Кол-во: 935

    "Позиция 167"

    "ПЯТА"

    Кол-во: 887.5

    "Позиция 168"

    "ПАЛЕЦ"

    Кол-во: 180

    "Позиция 169"

    "ПРУЖИНА"

    Кол-во: 180

    "Позиция 170"

    "ПОДПЯТНИК"

    Кол-во: 95

    "Позиция 171"

    "ПОДПЯТНИК"

    Кол-во: 95

    "Позиция 172"

    "ПРОВОД"

    Кол-во: 96

    "Позиция 173"

    "Пробка"

    Кол-во: 290

    "Позиция 174"

    "Пробка в ниппель"

    Кол-во: 486

    "Позиция 175"

    "Ниппель нижний"

    Кол-во: 26

    "Позиция 176"

    "Ниппель верхний с клапанами"

    Кол-во: 25

    "Позиция 177"

    "Подпятник"

    Кол-во: 26

    "Позиция 178"

    "Пята"

    Кол-во: 12

    "Позиция 179"

    "Пробка"

    Кол-во: 25

    "Позиция 180"

    "Отбойник"

    Кол-во: 120

    "Позиция 181"

    "Ниппель верх на 5ПА92"

    Кол-во: 11.9

    "Позиция 182"

    "Трубка защитная"

    Кол-во: 11.9

    "Позиция 183"

    "Диафрагма на опоре"

    Кол-во: 47.6

    "Позиция 184"

    "Прокладка"

    Кол-во: 24

    "Позиция 185"

    "Прокладка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 186"

    "Кольцо пружинное"

    Кол-во: 60

    "Позиция 187"

    "КЛАПАН ОБРАТНЫЙ"

    Кол-во: 520

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014263
    Поставка редукторного масла
    Поставка редукторного масла
    593707
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЯРГЕО
    Запрос предложений № ГП237200
    Строительство поисково-оценочной скважины
    Строительство поисково-оценочной скважины
    593674
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП201799
    003-ЗЦ-2022_УСС: Изготовление, поставка, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ базовой станции для объекта «Базовая станция. Сети связи», расположенного на стройке «Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5 2-3 Самбургского лицензионного участка»
    003-ЗЦ-2022_УСС: Изготовление, поставка, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ...
    585664
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить