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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008961791
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка матрасов ватных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.03.2020 08:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1,
Почтовый адрес
664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 3952 52-19-26
Факс
Адрес электронной почты
contractoffice1@isu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герасимова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Иркутск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка матрасов ватных
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка матрасов ватных
Начальная цена
45 453,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО ИГУ, ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ИГУ, ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Адрес местонахождения
664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1,
664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1
13.92.11.110
46.49.49
Документация лота
Кол-во: 56.00000
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