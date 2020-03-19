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    Главная / Торги / Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 08:0019.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003974Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003974

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 08:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ_№_55_от_26.03.20.pdf

    Проект договора

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 902 798-80-52

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    LogunovaIA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логунова Инна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 08:00 GMT +319.03.2020 08:0019.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003974Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 08:0019.03.2020 08:0019.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003974Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Подведение итогов не позднее

    26.03.2020 12:0026.03.2020 12:0026.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003974Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.202026.03.2020 12:0026.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003974Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    1 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Местонахождение ИсполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания документов о приемке оказанных услуг. Исполнитель обеспечивает собственными силами и за свой счет доставку приборов для оказания услуг к месту нахождения Исполнителя и обратно – до адреса Заказчика: 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, дом 34. Срок оказания услуг с учетом диагностики и доставки приборов до адреса Заказчика – не более 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления приборов Исполнителю. В случае отсутствия запасных частей на складе Исполнителя, допускается увеличение сроков оказания Услуг на 20 (двадцать) рабочих дней. Услуги оказываются с момента заключения договора до 31.12.2020 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    33.13.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    33.13

    Ремонт электронного и оптического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/614498/name/5e7d95ae8143a8.83944564

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд"

    Кол-во: 1

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