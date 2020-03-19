Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный ему товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания документов о приемке оказанных услуг. Исполнитель обеспечивает собственными силами и за свой счет доставку приборов для оказания услуг к месту нахождения Исполнителя и обратно – до адреса Заказчика: 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, дом 34. Срок оказания услуг с учетом диагностики и доставки приборов до адреса Заказчика – не более 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления приборов Исполнителю. В случае отсутствия запасных частей на складе Исполнителя, допускается увеличение сроков оказания Услуг на 20 (двадцать) рабочих дней. Услуги оказываются с момента заключения договора до 31.12.2020 г.