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Номер извещения
ГП003974
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 08:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Почтовый адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Контактный телефон
+7 902 798-80-52
Факс
+7 342 241-43-01
Адрес электронной почты
LogunovaIA@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Логунова Инна Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 08:00 GMT +319.03.2020 08:0019.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003974Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 08:0019.03.2020 08:0019.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003974Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Подведение итогов не позднее
26.03.2020 12:0026.03.2020 12:0026.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003974Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту геодезических приборов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
Начальная цена
1 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Местонахождение ИсполнителяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
33.13.11.000
33.13
Документация лота
Кол-во: 1
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