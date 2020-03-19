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    Главная / Торги / Покраска электро-мостового крана

    Покраска электро-мостового крана

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003973Дата и время окончания срока приема заявок Покраска электро-мостового кранаКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003973

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покраска электро-мостового крана

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 08:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол ценообразования

    Техническое задание на выполнение работ

    Запрос документов организации

    Уточнение

    ГП003973_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-40 доб. 89118179428

    Факс

    +7 812 322-87-87

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Malygina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Малыгина Татьяна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покраска электро-мостового крана

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 11:00 GMT +319.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003973Дата и время окончания срока приема заявок Покраска электро-мостового кранаКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 11:0019.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003973Дата и время вскрытия заявок Покраска электро-мостового кранаКолпино

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2020 16:0015.05.2020 16:0015.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003973Подведение итогов не позднее Покраска электро-мостового кранаКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.202015.05.2020 16:0015.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003973Подведение итогов не позднее Покраска электро-мостового кранаКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покраска электро-мостового крана

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В объёме технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приоритет: 100% постоплата в течении 30-60 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ;
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Классификатор ОКПД2

    43.34.10.140

    Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99.9

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Запрос документов организации

    06.03.2020

    Техническое задание на проведение работ

    06.03.2020

    Протокол ценообразования

    06.03.2020

    Уточнение

    06.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/659147/name/5ed79c086e7984.84238444

    03.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Покраска электромостового крана"

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
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