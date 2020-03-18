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    Главная / Торги / Насосные агрегаты

    Насосные агрегаты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 13:0018.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003981Дата и время окончания срока приема заявок Насосные агрегатыНижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003981

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Насосные агрегаты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.03.2020 09:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Техническое задание Насосный агрегат ЭЦВ14-210-300

    Техническое задание Насосный агрегат ЭЦВ10-65-275

    Техническое задание Насосный агрегат 1Д250-125а и электродвигатель 5АМ280М2

    Приложение форма УПД

    Типовая форма договора поставки ТМЦ

    ГП003981_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-67

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.CheKhlov@Korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чехлов Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Насосные агрегаты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 13:00 GMT +318.03.2020 13:0018.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003981Дата и время окончания срока приема заявок Насосные агрегатыНижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2020 13:0018.06.2020 13:0018.06.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003981Подведение итогов не позднее Насосные агрегатыНижнеилимский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    18.06.202018.06.2020 13:0018.06.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003981Подведение итогов не позднее Насосные агрегатыНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насосные агрегаты

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    указано в документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указано в документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указано в документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    28.13.1

    Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/688047/name/5f0fa864034e93.53734505

    16.07.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насосный агрегат ЭЦВ10-65-275"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Насосный агрегат ЭЦВ14-210-300 с электродвигателем ПЭДВ250-320В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Насосный агрегат 1Д250-125а и электродвигатель 5АМ280М2"

    Кол-во: 2

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