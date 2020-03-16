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    Главная / Торги / ВКЛАДЫШ ВАГОННЫЙ 2100Х2850Х12850 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ,ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ СОГЛАСНО ЭСКИЗА

    ВКЛАДЫШ ВАГОННЫЙ 2100Х2850Х12850 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ,ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ СОГЛАСНО ЭСКИЗА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 13:0016.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003972Дата и время окончания срока приема заявок ВКЛАДЫШ ВАГОННЫЙ 2100Х2850Х12850 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ,ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ СОГЛАСНО ЭСКИЗАЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003972

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ВКЛАДЫШ ВАГОННЫЙ 2100Х2850Х12850 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ,ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ СОГЛАСНО ЭСКИЗА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.03.2020 08:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТАВЩИКА

    ДОКУМЕНТАЦИЯ

    ДОГОВОР

    согласие на обработку персональных данных

    форма АНКЕТА УЧАСТНИКА

    существенные условия

    форма ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

    РЕКВИЗИТЫ

    ТЕХ.ЗАДАНИЕ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-49-07

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    e.Kulakova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кулакова Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ВКЛАДЫШ ВАГОННЫЙ 2100Х2850Х12850 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ,ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ СОГЛАСНО ЭСКИЗА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 13:00 GMT +316.03.2020 13:0016.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003972Дата и время окончания срока приема заявок ВКЛАДЫШ ВАГОННЫЙ 2100Х2850Х12850 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ,ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ СОГЛАСНО ЭСКИЗАЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    11.04.2020 13:0011.04.2020 13:0011.04.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003972Подведение итогов не позднее ВКЛАДЫШ ВАГОННЫЙ 2100Х2850Х12850 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ,ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ СОГЛАСНО ЭСКИЗАЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.202011.04.2020 13:0011.04.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003972Подведение итогов не позднее ВКЛАДЫШ ВАГОННЫЙ 2100Х2850Х12850 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ,ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ СОГЛАСНО ЭСКИЗАЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ВКЛАДЫШ ВАГОННЫЙ 2100Х2850Х12850 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ,ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ СОГЛАСНО ЭСКИЗА

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция (товар) поставляется в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ 2020 г. (с правом досрочной поставки).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ООО "Мечел-Кокс", г.Челябинск, промзона ПАО "ЧМК". Базис поставки: DDP (Инкотермс 2010).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. 100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - не менее 60 дней с даты поставки. Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой продукции до пункта назначения. 2. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ 3. По всем вопросам касательно данной закупки и предоставлению документов, в том числе для консультаций по вопросам регистрации на площадке, различных способов и порядка подачи предложений обращаться к ответственному организатору закупки; 4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – наличие сертификатов, подтверждающих качество и происхождение товара; 5. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – подгрузка коммерческого предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 6. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 45 календарных дней от даты окончания приема предложений; 7. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается), протоколы разногласий не принимаются; 8. Одновременно с подачей предложения обязательно предоставление документов, указанных в пункте 5.2 закупочной документации прилагаемой к данному запросу предложений; 9. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не подпадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении запроса цен/предложений приглашение к участию вместе с документацией по запросу является приглашением поставщикам делать оферты в адрес Организатора закупочной процедуры; заявка на участие в запросе является офертой потенциального Участника запроса цен/предложений. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по его результатам; 10. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактное лицо: Мартынов Виталий Владимирович, тел.: +7 (351) 725-59-03, эл. почта: sos-mc@mechel.ru
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВКЛАДЫШ ВАГОННЫЙ 2100Х2850Х12850 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ,ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ СОГЛАСНО ЭСКИЗА"

    Кол-во: 240

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