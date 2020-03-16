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Номер извещения
ГП003972
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ВКЛАДЫШ ВАГОННЫЙ 2100Х2850Х12850 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ,ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ СОГЛАСНО ЭСКИЗА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.03.2020 08:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-49-07
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
e.Kulakova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кулакова Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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ВКЛАДЫШ ВАГОННЫЙ 2100Х2850Х12850 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ,ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ СОГЛАСНО ЭСКИЗА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 13:00 GMT +316.03.2020 13:0016.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003972Дата и время окончания срока приема заявок ВКЛАДЫШ ВАГОННЫЙ 2100Х2850Х12850 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ,ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ СОГЛАСНО ЭСКИЗАЧелябинск
Подведение итогов не позднее
11.04.2020 13:0011.04.2020 13:0011.04.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003972Подведение итогов не позднее ВКЛАДЫШ ВАГОННЫЙ 2100Х2850Х12850 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ,ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ СОГЛАСНО ЭСКИЗАЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ВКЛАДЫШ ВАГОННЫЙ 2100Х2850Х12850 ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ,ЛАМИНИРОВАННЫЙ С ОТКИДНЫМИ КРЫШКАМИ СОГЛАСНО ЭСКИЗА
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция (товар) поставляется в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ 2020 г. (с правом досрочной поставки).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ООО "Мечел-Кокс", г.Челябинск, промзона ПАО "ЧМК". Базис поставки: DDP (Инкотермс 2010).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 240
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