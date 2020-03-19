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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008961690
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка изделий из дерева и древесных материалов (ящики, щиты)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 08:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
Почтовый адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
Контактный телефон
+7 343 212-57-62
Факс
+7 343 350-53-01
Адрес электронной почты
788@npoa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шангареева Инна Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изделия из дерева и древесных материалов (ящики, щиты)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 07:00 GMT +319.03.2020 07:0019.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961690Дата и время окончания срока приема заявок Изделия из дерева и древесных материалов (ящики, щиты) Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 07:0019.03.2020 07:0019.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008961690Дата и время вскрытия заявок Изделия из дерева и древесных материалов (ящики, щиты) Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 21:5919.03.2020 21:5919.03.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961690Подведение итогов не позднее Изделия из дерева и древесных материалов (ящики, щиты) Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изделия из дерева и древесных материалов (ящики, щиты)
Начальная цена
122 510,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
23 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО АВТОМАТИКИ
Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
16.24.13.190
16.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 23.00000
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