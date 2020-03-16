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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по огнезащите деревянных конструкций чердачных помещений в корпусах 1, 3 на площадке 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная,3

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по огнезащите деревянных конструкций чердачных помещений в корпусах 1, 3 на площадке 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная,3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961636Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция корпуса 1 (инв.№000020) зона «А» на площадке 3 ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008961636

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по огнезащите деревянных конструкций чердачных помещений в корпусах 1, 3 на площадке 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная,3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 08:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32008961636_Протокол_итоговый.pdf

    Договор залога

    Проект договора

    Перечень работ и материалов

    Извещение

    Перечень вносимых изменений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Юридический адрес

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    Почтовый адрес

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Контактный телефон

    +7 3412 48-03-59

    Факс

    +7 3412 90-32-20

    Адрес электронной почты

    047@kupol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернова Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реконструкция корпуса 1 (инв.№000020) зона «А» на площадке 3

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961636Подведение итогов не позднее Реконструкция корпуса 1 (инв.№000020) зона «А» на площадке 3 Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реконструкция корпуса 1 (инв.№000020) зона «А» на площадке 3

    Начальная цена

    3 560 001,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИЭМЗ КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Адрес местонахождения

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19

    Работы кровельные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609391/name/5e783f437f4677.82576388

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кровельных работ"

    Кол-во: 3500000.00000

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    Прием заявок:
    17.08.2020 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
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