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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению предремонтного обследования технического состояния причальной стенки и бетонной надстройки причалов № 10, 11, согласно техническому заданию, для нужд АО «Порт Ванино» ГП329642

    Оказание услуг по проведению предремонтного обследования технического состояния причальной стенки и бетонной надстройки причалов № 10, 11, согласно техническому заданию, для нужд АО «Порт Ванино» ГП329642

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961757Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предремонтного обследования технического состояния причальной стенки и бетонной надстройки причалов № 10, 11 ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008961757

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП329642

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению предремонтного обследования технического состояния причальной стенки и бетонной надстройки причалов № 10, 11, согласно техническому заданию, для нужд АО «Порт Ванино» ГП329642

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 08:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№ГП329642-3_от_01.04.2020.tif

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Договор оказания услуг

    Формы для заполнения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-54

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab3@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ким Юлия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению предремонтного обследования технического состояния причальной стенки и бетонной надстройки причалов № 10, 11

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.04.202028.04.2020 12:0028.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961757Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предремонтного обследования технического состояния причальной стенки и бетонной надстройки причалов № 10, 11 Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предремонтного обследования технического состояния причальной стенки и бетонной надстройки причалов № 10, 11

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта оказанных услуг / выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616904/name/5e8424b2ac12a3.21539427

    01.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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