www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
1011 станок инструментальный широкоуниверсальный фрезерный 676П
Начальная цена
68400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
1224 станок вертикальный консольный фрезерный
Начальная цена
104400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
1288 станок горизонтальный консольный фрезерный 6Р82
Начальная цена
75600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
1370 станок инструментальный широкоуниверсальный фрезерный 676П
Начальная цена
68400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
1809 станок инструментальный широкоуниверсальный фрезерный 676П
Начальная цена
68400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
2665 станок универсальный фрезерный 11М
Начальная цена
105600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
3560 станок инструментальный широкоуниверсальный фрезерный 676П
Начальная цена
68400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
3747 станок инструментальный широкоуниверсальный фрезерный 676П
Начальная цена
68400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
3901 станок инструментальный широкоуниверсальный фрезерный 676П
Начальная цена
13200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
40158 станок вертикальный фрезерный FSS315
Начальная цена
111600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
40600 станок горизонтальный консольный фрезерный 6Т8ОШ
Начальная цена
121200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
609 станок вертикальный консольный фрезерный 6Р12
Начальная цена
104400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
843 станок инструментальный широкоуниверсальный фрезерный 676П
Начальная цена
68400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
5014 Гравировальный-фрезерный станок RH-230
Начальная цена
1981200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
1771 Станок инструментальный широкоуниверсальный фрезерный ФРЕЗ 675П
Начальная цена
16800.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
1978 Станок универсально фрезерный ФУВ250
Начальная цена
21600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
40120 Фрезерный широкоуниверсальный станок с ЧПУ 67К25ПФ2
Начальная цена
144000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Станки фрезерные металлорежущие
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП003996
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
40592 Станок консольно-фрезерный 6Т80
Начальная цена
121200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 10:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.2020 11:00
Дата и время проведения
12.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Береснева Анастасия Дмитриевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
oozd@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-99-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.