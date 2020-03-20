Поставка аксессуаров к геодезическим приборам фирмы Trimble для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Оплата в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания документов о приемке товара. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Спецификации, если иное не указано в спецификации.