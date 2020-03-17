"Поставка манжет сваба и РТИ для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Оплата в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания документов о приемке товара. Срок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Спецификации согласно заявке Покупателя в период – с момента подписания договора и до 31.12.2020 года. Периодичность подачи заявок – 1 (одна) в месяц.