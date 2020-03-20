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Номер извещения
ГП003966
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 07:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-73
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
yulia@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Христенко Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 09:00 GMT +320.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003966Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков» Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 09:0020.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003966Дата и время вскрытия заявок Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков» Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
29.06.2020 21:5929.06.2020 21:5929.06.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003966Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков» Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.202029.06.2020 21:5929.06.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003966Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков» Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
27.1
B
Документация лота
Кол-во:
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