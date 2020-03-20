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    Главная / Торги / Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков»

    Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003966Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков» Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003966

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЮНГ-20-014

    Наименование закупки

    Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 07:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    5) Объявление о проведении ОКТ

    2) Проект договора

    1) КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (общая)

    3) Опросные листы

    4) Форма ТКП

    20.03.17_-_обновленные_ОЛ.rar

    Уведомление_участникам_торгов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-73

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    yulia@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Христенко Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 09:00 GMT +320.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003966Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков» Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 09:0020.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003966Дата и время вскрытия заявок Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков» Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2020 21:5929.06.2020 21:5929.06.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003966Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков» Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.202029.06.2020 21:5929.06.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003966Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков» Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекту договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекту договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    27.1

    Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура

    Классификатор ОКВЭД2

    B

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/667322/name/5ee8cda04d4af3.26494340

    16.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление, поставка, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ продукции технического назначения - БКТП 6/0,4кВ для строительства объекта: «Обустройство Юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков» "

    Кол-во:

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