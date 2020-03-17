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Номер извещения
32008961769
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению предпроектной проработки по определению вариантов выполнения капитального ремонта причалов № 5,6 порта Ванино для продления срока их эксплуатации, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» ГП329622
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.03.2020 08:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Контактный телефон
+7 42137 5-74-54
Факс
+7 42137 7-75-75
Адрес электронной почты
snab3@vcsp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ким Юлия Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Ванино
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Оказание услуг по проведению предпроектной проработки по определению вариантов выполнения капитального ремонта причалов № 5,6 порта Ванино для продления срока их эксплуатации
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.04.202028.04.2020 12:0028.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961769Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предпроектной проработки по определению вариантов выполнения капитального ремонта причалов № 5,6 порта Ванино для продления срока их эксплуатацииВанино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению предпроектной проработки по определению вариантов выполнения капитального ремонта причалов № 5,6 порта Ванино для продления срока их эксплуатации
Начальная цена
1 984 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Услуги оказываются по месту расположения Исполнителя Адрес заказчика: РФ, 682860, Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Железнодорожная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПОРТ ВАНИНО
Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
71.12.19.000
71.12.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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