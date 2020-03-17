Оказание услуг по проведению предпроектной проработки по определению вариантов выполнения капитального ремонта причалов № 5,6 порта Ванино для продления срока их эксплуатации, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» ГП329622

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008961769 Уникальный номер закупки Номер закупки ГП329622 Наименование закупки Оказание услуг по проведению предпроектной проработки по определению вариантов выполнения капитального ремонта причалов № 5,6 порта Ванино для продления срока их эксплуатации, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» ГП329622 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО Юридический адрес 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1 Почтовый адрес 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1 Контактный телефон +7 42137 5-74-54 Факс +7 42137 7-75-75 Адрес электронной почты snab3@vcsp.ru Ф.И.О. контактного лица Ким Юлия Вячеславовна Место рассмотрения предложений Ванино Закупки и тендеры Хабаровский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru