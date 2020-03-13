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Номер извещения
32008961414
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка стекла декорированного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.03.2020 06:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts26@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ячменев Андрей Вадимович
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стекла декорированного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 18:00 GMT +313.03.2020 18:0013.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961414Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стекла декорированногоЗлатоуст
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 06:0016.03.2020 06:0016.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008961414Дата и время вскрытия заявок Поставка стекла декорированногоЗлатоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стекла декорированного
Начальная цена
26 451 240,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
264 512,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская обл., г.Златоуст, Парковый презд,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
23.12.11.000
23.12
Документация лота
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