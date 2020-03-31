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Номер извещения
ГП003965
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка «Набор инструмента 1/2-1/4 (77 предметов) YATO YT-3878», для нужд Яйского НПЗ в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 06:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
654007, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк, проспект Пионерский, 58
Почтовый адрес
654007, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк, проспект Пионерский, 58
Контактный телефон
+7 960 929-93-00
Факс
Адрес электронной почты
Maksimov.kv@yayanpz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимов Константин Викторович
Место рассмотрения предложений
Новокузнецк
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка «Набор инструмента 1/2-1/4 (77 предметов) YATO YT-3878», для нужд Яйского НПЗ в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.03.2020 05:00 GMT +331.03.2020 05:0031.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003965Дата и время окончания срока приема заявок Поставка «Набор инструмента 1/2-1/4 (77 предметов) YATO YT-3878», для нужд Яйского НПЗ в 2020 годуНовокузнецк
Дата и время вскрытия заявок
31.03.2020 05:0031.03.2020 05:0031.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003965Дата и время вскрытия заявок Поставка «Набор инструмента 1/2-1/4 (77 предметов) YATO YT-3878», для нужд Яйского НПЗ в 2020 годуНовокузнецк
Подведение итогов не позднее
14.04.2020 19:5914.04.2020 19:5914.04.2020 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003965Подведение итогов не позднее Поставка «Набор инструмента 1/2-1/4 (77 предметов) YATO YT-3878», для нужд Яйского НПЗ в 2020 годуНовокузнецк
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка «Набор инструмента 1/2-1/4 (77 предметов) YATO YT-3878», для нужд Яйского НПЗ в 2020 году
Начальная цена
11 016,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
654007, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк, проспект Пионерский, 58
25.73
Документация лота
Кол-во: 3
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