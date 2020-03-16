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    Главная / Торги / Исследование выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.Ленина

    Исследование выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.Ленина

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003964Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по исследованию выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.ЛенинаМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003964

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Исследование выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.Ленина

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 05:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-28-19

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    voloshinani@kuz.rikt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волошина Надежда Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по исследованию выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.Ленина

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003964Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по исследованию выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.ЛенинаМеждуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003964Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по исследованию выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.ЛенинаМеждуреченск

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2020 10:0015.04.2020 10:0015.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003964Подведение итогов не позднее Выполнение работ по исследованию выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.ЛенинаМеждуреченск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 10:0015.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003964Подведение итогов не позднее Выполнение работ по исследованию выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.ЛенинаМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по исследованию выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.Ленина

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Срок выполнения работы - ориентировочно июль-август 2020 г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ в течение 90 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    09.90.19.900

    Услуги в горнодобывающем производстве прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Исследование выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.Ленина"

    Кол-во:

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