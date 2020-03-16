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Номер извещения
ГП003964
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Исследование выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.Ленина
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 05:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-28-19
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
voloshinani@kuz.rikt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волошина Надежда Ивановна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Выполнение работ по исследованию выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.Ленина
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003964Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по исследованию выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.ЛенинаМеждуреченск
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003964Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по исследованию выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.ЛенинаМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
15.04.2020 10:0015.04.2020 10:0015.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003964Подведение итогов не позднее Выполнение работ по исследованию выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.ЛенинаМеждуреченск
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
15.04.202015.04.2020 10:0015.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003964Подведение итогов не позднее Выполнение работ по исследованию выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.ЛенинаМеждуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по исследованию выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.Ленина
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Срок выполнения работы - ориентировочно июль-август 2020 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
09.90.19.900
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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