Исследование выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.Ленина

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003964 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Исследование выемочного столба 0-16-10 на наличие аномальных тектонических зон и других участков изменения геомеханических характеристик кровли пласта XVI в условиях шахты им. В.И.Ленина Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация Техническое задание

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс» Юридический адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Почтовый адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Контактный телефон +7 38475 7-28-19 Факс +7 38475 7-22-41 Адрес электронной почты voloshinani@kuz.rikt.ru Ф.И.О. контактного лица Волошина Надежда Ивановна Место рассмотрения предложений Междуреченск Закупки и тендеры Кемеровская область Ключевые слова:

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