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    Главная / Торги / Поставка автомобиля ГАЗ для нужд ООО "РСУ СКЭК"

    Поставка автомобиля ГАЗ для нужд ООО "РСУ СКЭК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961291Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗКемерово, ул. Терешковой, 45Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008961291

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля ГАЗ для нужд ООО "РСУ СКЭК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 05:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    7-20РСУ_итог.pdf

    7-20РСУ_итог.pdf

    7-20РСУ_итог.pdf

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Юридический адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Почтовый адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Контактный телефон

    +7 3842 34-64-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fz223@td.hcsds.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ренжин Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово, ул. Терешковой, 45

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля ГАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 08:0030.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961291Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗКемерово, ул. Терешковой, 45

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля ГАЗ

    Начальная цена

    1 070 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Адрес местонахождения

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Классификатор ОКПД2

    29.10.42.111

    Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616488/name/5e81d7f3474bc6.82928403

    30.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Поставка автомобиля ГАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 08:0030.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961291Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗКемерово, ул. Терешковой, 45

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля ГАЗ

    Начальная цена

    1 040 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Адрес местонахождения

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Классификатор ОКПД2

    29.10.42.111

    Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616490/name/5e81d84a8d33f8.58850465

    30.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Поставка автомобиля ГАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 08:0030.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961291Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗКемерово, ул. Терешковой, 45

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля ГАЗ

    Начальная цена

    2 240 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Адрес местонахождения

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Классификатор ОКПД2

    29.10.42.111

    Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616493/name/5e81d892e6bcd8.00327518

    30.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 2.00000

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